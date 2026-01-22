search icon



〈貴金屬盤後〉黃金創新高後漲幅收斂 川普收回對格陵蘭強硬威脅 

鉅亨網編譯余曉惠

黃金周三 (21 日) 觸及歷史新高，但尾盤漲幅收斂，美國總統川普表示，已就格陵蘭未來達成框架協議，代表收回先前欲對歐洲八國加徵關稅的威脅，帶動股市反彈，也讓避險情緒和緩。

cover image of news article
〈貴金屬盤後〉黃金創新高後漲幅收斂 川普收回對格陵蘭強硬威脅 (圖:Reuters/TPG)

  • 黃金現貨價上漲 0.3%，報每盎司 4778.51 元，盤中最高漲至 4887.82 美元。
  • 2 月交割的黃金期貨上漲 1.5%，報每盎司 4837.50 美元。

RJO Futures 高級市場策略師 Bob Haberkorn 說：「關於歐洲關稅的消息推升股市，讓黃金回吐大部分漲幅，也對金屬帶來一些壓力。不過，這只是基於新聞標題的拋售，不會改變整體走勢。」

黃金是經濟與政治不穩定時期的避險資產，繼 2025 年大漲 64% 之後，2026 年至今已上漲 11%。

與此同時，針對一件攸關美國聯準會 (Fed) 的訴訟案，美國最高法院的保守派與自由派大法官對川普試圖罷免 Fed 理事麗庫克 (Lisa Cook) 的做法表示質疑。

其他貴金屬交易
  • 現貨白銀下跌 3.6% 至每盎司 91.17 美元，周二盤中曾創下 95.87 美元的歷史紀錄。
  • 現貨白金下跌 0.1%，報每盎司 2460.20 美元，先前曾觸及 2543.99 美元的紀錄。
  • 現貨鈀金下跌 2.1%，報每盎司 1825.85 美元。

針對白銀，ANZ 大宗商品策略師 Soni Kumari 說：「考量到目前的價格動能，銀價突破三位數並非不可能，但走勢不會一邊倒，在這段期間可能會出現調整和更高的波動性。」


相關行情

現貨黃金4786.66-1.02%
現貨白銀91.60-1.76%
現貨鈀金1813.25-1.43%
現貨白金2440.15-1.71%

