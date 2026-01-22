〈貴金屬盤後〉黃金創新高後漲幅收斂 川普收回對格陵蘭強硬威脅
鉅亨網編譯余曉惠
黃金周三 (21 日) 觸及歷史新高，但尾盤漲幅收斂，美國總統川普表示，已就格陵蘭未來達成框架協議，代表收回先前欲對歐洲八國加徵關稅的威脅，帶動股市反彈，也讓避險情緒和緩。
RJO Futures 高級市場策略師 Bob Haberkorn 說：「關於歐洲關稅的消息推升股市，讓黃金回吐大部分漲幅，也對金屬帶來一些壓力。不過，這只是基於新聞標題的拋售，不會改變整體走勢。」
黃金是經濟與政治不穩定時期的避險資產，繼 2025 年大漲 64% 之後，2026 年至今已上漲 11%。
與此同時，針對一件攸關美國聯準會 (Fed) 的訴訟案，美國最高法院的保守派與自由派大法官對川普試圖罷免 Fed 理事麗庫克 (Lisa Cook) 的做法表示質疑。
其他貴金屬交易
針對白銀，ANZ 大宗商品策略師 Soni Kumari 說：「考量到目前的價格動能，銀價突破三位數並非不可能，但走勢不會一邊倒，在這段期間可能會出現調整和更高的波動性。」
