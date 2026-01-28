search icon



追高小心！CME調漲白銀保證金最高至12.1% 散戶恐被洗出場

鉅亨網編輯林羿君

本週銀價飆升至歷史新高之際，芝加哥商業交易所（CME Group）表示，調高紐約商品交易所（Comex）白銀期貨的保證金水準。

cover image of news article
追高小心！CME調漲白銀保證金最高至12.1% 散戶恐被洗出場。(圖:shutterstock)

芝商所週二發布聲明指出，針對「非高風險類別」客戶，保證金比例將由現行的 9% 調升至 11%；「高風險類別」客戶的保證金則由 9.9% 提高至 12.1%。此外，鉑金與鈀金期貨的保證金也將同步調漲。


此項變更將於週三收盤後生效。CME 表示，這是基於對市場波動的「常規審查」，旨在確保有充足的抵押品覆蓋率。

本月初，芝商所已將貴金屬期貨的「單邊保證金」計算方式，從原本以固定美元金額為基準，改為以名目價值百分比計算。

保證金的調升，意味著交易白銀、鉑金及鈀金期貨的投資者必須提供更多抵押品，以確保其履行義務的能力。

儘管交易所在合約價格大幅上漲或波動劇烈時，例行性調高保證金並不罕見，但這次措施仍可能迫使資金有限、無法補足保證金的小型交易者退出市場。


CME白銀銀價白銀保證金

現貨白銀115.121.88%

