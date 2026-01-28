追高小心！CME調漲白銀保證金最高至12.1% 散戶恐被洗出場
鉅亨網編輯林羿君
本週銀價飆升至歷史新高之際，芝加哥商業交易所（CME Group）表示，調高紐約商品交易所（Comex）白銀期貨的保證金水準。
芝商所週二發布聲明指出，針對「非高風險類別」客戶，保證金比例將由現行的 9% 調升至 11%；「高風險類別」客戶的保證金則由 9.9% 提高至 12.1%。此外，鉑金與鈀金期貨的保證金也將同步調漲。
此項變更將於週三收盤後生效。CME 表示，這是基於對市場波動的「常規審查」，旨在確保有充足的抵押品覆蓋率。
本月初，芝商所已將貴金屬期貨的「單邊保證金」計算方式，從原本以固定美元金額為基準，改為以名目價值百分比計算。
儘管交易所在合約價格大幅上漲或波動劇烈時，例行性調高保證金並不罕見，但這次措施仍可能迫使資金有限、無法補足保證金的小型交易者退出市場。
- AI點火！2026金銀銅三強鼎立大公開
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 白銀成「散戶新寵」花旗上調目標價至150美元
- 漲到癲狂！金價漲破5100美元 白銀單日飆10%衝上110美元 專家：貨幣貶值交易熱潮持續升溫
- 白銀走勢太像迷因股 傳奇策略師警告銀價將腰斬
- 〈貴金屬盤後〉黃金跳漲3%再創新高 白銀今年來漲幅擴大到57%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇