鉅亨網編輯林羿君 2026-01-28 10:27

追高小心！CME調漲白銀保證金最高至12.1% 散戶恐被洗出場。(圖:shutterstock)

芝商所週二發布聲明指出，針對「非高風險類別」客戶，保證金比例將由現行的 9% 調升至 11%；「高風險類別」客戶的保證金則由 9.9% 提高至 12.1%。此外，鉑金與鈀金期貨的保證金也將同步調漲。

‌



此項變更將於週三收盤後生效。CME 表示，這是基於對市場波動的「常規審查」，旨在確保有充足的抵押品覆蓋率。

本月初，芝商所已將貴金屬期貨的「單邊保證金」計算方式，從原本以固定美元金額為基準，改為以名目價值百分比計算。