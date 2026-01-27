美元兌日元轉弱 美日聯手干預為何引發美股警訊？
鉅亨網編譯余曉惠
市場傳出美國可能正與日本官員合作、推動日元升值後，美元兌日元等主要主要貨幣持續走貶。日元走強將帶來連鎖效應，當以日元進行套利交易的吸引力被削弱，可能對美國股市帶來麻煩。
日元套利交易
這個情況曾在 2024 年 8 月 5 日出現，當時日元套利交易遭到大幅平倉，被認為是引發全球股市拋售的重要原因。
過去十多年來，由於日本利率長期低於美國，日元多半持續走弱，使投資人得以利用日元的低成本進行套利交易，也就是借入日元，投資於收益率較高的美國資產，例如股票。
衡量美元兌六種主要貨幣表現的 ICE 美元指數 (DXY)，周一(26 日) 紐約尾盤下跌約 0.55% 至 97.06，為去年 9 月以來最低。美元指數上周五也寫下自 5 月底以來最差的單周表現。
美元壓力沉重，原因之一是市場傳出紐約聯邦準備銀行上周五曾聯繫潛在交易對手，詢問美元兌日元匯率的市場定價，外界解讀這可能是出手干預、拉抬日元的訊號。
美元走軟之際，日元從兩周前觸及的 30 年來最弱水準反彈，從 159 日元兌 1 美元回升到 153 至 154 日元兌 1 美元，周二盤中報 154.53。
日本財政擴張
先前由於日本首相高市早苗考慮擴張財政支出、提振經濟，日元匯價直落，但近幾日隨著美日可能聯手干預匯市的揣測升溫，日元有所回升。
Jefferies 便預期，日元漲勢仍有延續空間。
舊金山外匯風險顧問公司 Klarity FX 董事 Amarjit Sahota 說：「市場看空美元已經有一段時間了，而有關日元干預的說法確實明顯升溫。」他指出，日元走強意味著投資人會減少使用廉價日元來買進美國股票，「某種程度來說，這樣的調整早就該發生了」。
RSM US 首席經濟學家 Joseph Brusuelas 認為，美日聯手干預日元「迫在眉睫」。
Schwab 金融研究中心固定收益策略長 Kathy Jones 則在 X 平台發文指出，干預「只能放緩趨勢」，若要真正扭轉日元長期走弱，「基本面仍需改變」。
此外，因成功預測 2008 年次貸危機而成名的投資人、「大賣空」本尊貝瑞 (Michael Burry) 也表示，日元「早就該出現趨勢反轉」，這將帶來一連串後果。
美元弱勢是否延續
ICE 美元指數目前仍略高於去年 9 月與去年 7 月的水準，當時美元受到關稅不確定性與經濟轉弱跡象拖累，而且市場預期聯準會 (Fed) 將大幅降息。
Klarity FX 的 Sahota 指出，若美元跌破約 96、也就是去年 9 月與去年 7 月低點，將意味著「自去年夏天以來暫歇的美元弱勢，可能重新延續」。但他也認為，現在就斷言美元將出現大幅下挫仍言之過早，「市場仍可能像自 6 月或 7 月以來一樣，維持震盪整理，但整體感覺確實偏沉重」。
市場人士指出，周一打壓美元吸引力的因素還包括美國政府再度面臨關門風險。Sahota 認為，美元同時承受聯準會 (Fed) 獨立性疑慮、川普欽點接替 Fed 主席鮑爾的人選，以及最高法院即將就川普關稅案作出裁決的不確定性影響。
