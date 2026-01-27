鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-27 13:10

美元兌日元轉弱 美日聯手干預為何引發美股警訊？ (圖:Shutterstock)

日元套利交易

‌



這個情況曾在 2024 年 8 月 5 日出現，當時日元套利交易遭到大幅平倉，被認為是引發全球股市拋售的重要原因。

衡量美元兌六種主要貨幣表現的 ICE 美元指數 (DXY)，周一(26 日) 紐約尾盤下跌約 0.55% 至 97.06，為去年 9 月以來最低。美元指數上周五也寫下自 5 月底以來最差的單周表現。

美元走軟之際，日元從兩周前觸及的 30 年來最弱水準反彈，從 159 日元兌 1 美元回升到 153 至 154 日元兌 1 美元，周二盤中報 154.53。

日本財政擴張

Jefferies 便預期，日元漲勢仍有延續空間。

舊金山外匯風險顧問公司 Klarity FX 董事 Amarjit Sahota 說：「市場看空美元已經有一段時間了，而有關日元干預的說法確實明顯升溫。」他指出，日元走強意味著投資人會減少使用廉價日元來買進美國股票，「某種程度來說，這樣的調整早就該發生了」。

RSM US 首席經濟學家 Joseph Brusuelas 認為，美日聯手干預日元「迫在眉睫」。

Schwab 金融研究中心固定收益策略長 Kathy Jones 則在 X 平台發文指出，干預「只能放緩趨勢」，若要真正扭轉日元長期走弱，「基本面仍需改變」。

此外，因成功預測 2008 年次貸危機而成名的投資人、「大賣空」本尊貝瑞 (Michael Burry) 也表示，日元「早就該出現趨勢反轉」，這將帶來一連串後果。

美元弱勢是否延續

ICE 美元指數目前仍略高於去年 9 月與去年 7 月的水準，當時美元受到關稅不確定性與經濟轉弱跡象拖累，而且市場預期聯準會 (Fed) 將大幅降息。

Klarity FX 的 Sahota 指出，若美元跌破約 96、也就是去年 9 月與去年 7 月低點，將意味著「自去年夏天以來暫歇的美元弱勢，可能重新延續」。但他也認為，現在就斷言美元將出現大幅下挫仍言之過早，「市場仍可能像自 6 月或 7 月以來一樣，維持震盪整理，但整體感覺確實偏沉重」。