2026-03-09

國際油價接連衝破 100、110 美元大關，亞洲股匯瀰漫恐慌情緒，台股今 (9) 日一度急殺超過 2000 點，新台幣兌美元同步跳水，一口氣摜破 31.8、31.9 元兩道關卡，終場收在 31.92 元，重貶 2.42 角，台北與元太外匯單日成交量高達 39.995 億美元，創史上第 6 大量，3 月以來已有 3 個交易日噴出 40 億美元的巨量。

亞洲股市今天上演資金大逃殺，台股早盤一度暴跌 2070 點，改寫史上第 2 大跌點紀錄，但終場跌勢收斂，收在 32110.42 點，大跌 1489.12 點，仍創第 4 大收盤跌點。外資狂殺台股，今天賣超高達 1208.17 億元，創史上最大賣超金額。

新台幣兌美元今天開盤價為 31.72 元，在外資大舉調節台股並匯出下，匯價最低來到 31.952 元，貶值多達 2.74 角，終場貶勢略見收斂，收在 31.92 元，續創逾 10 個月新低，台北及元太外匯市場爆出 39.995 億美元巨量，改寫史上第 6 大成交量紀錄。

觀察主要貨幣表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.29%，非美貨幣應聲倒地，韓元重摔 1.45%，為今天最弱亞幣，新台幣同步下殺 0.76%，日元貶值 0.59%，人民幣貶值 0.25%。

受中東戰事持續影響，國際油價單日暴漲超過 20%，目前布侖特原油已衝破 100 美元大關，甚至有分析師預測若衝突持續，可能上看 140、150 美元。市場原先預期，在聯準會新主席上任後，今年仍有 2-3 碼的降息空間，如今市場擔憂 Fed 為了壓制油價所帶來的通膨，可能會被迫維持較高利率更長一段時間。