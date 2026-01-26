鉅亨網編譯段智恆 2026-01-26 20:20

根據《路透》周一 (26 日) 報導，美國聯準會紐約分行 (New York Fed) 罕見進行匯率查詢(Rate Check)，一度觸發日元快速反彈，也讓市場重新押注日本與美國可能協調干預匯市。不過，多名分析人士指出，儘管官方訊號已明顯升溫，真正展開美日聯手拋售美元、買進日元的直接干預，短期內仍面臨多重政治與市場層面的高門檻。

日元急彈背後是美國動作？協調干預仍待觀察(圖：REUTERS/TPG)

罕見匯率查詢釋放訊號 日元暫離低點

在干預疑慮升溫下，日元已脫離 18 個月低點，為擔憂匯率貶值推升通膨壓力的日本決策官員帶來些許喘息空間。不過，分析人士普遍認為，匯率查詢與實際展開協調干預之間，仍存在明顯距離。

摩根大通日本首席匯市策略師 Junya Tanase 也指出，歷史上的協調干預多發生於金融危機或重大天災等極端情境，從聯合匯率查詢到真正協同行動，門檻相當高。

美國國內考量牽制 協調干預難度升高

此外，川普政府對「拋售美國」(Sell America) 交易再度抬頭保持警惕。分析指出，若美元進一步走弱，可能助長去美元化疑慮，這也是美方不願輕易展開直接美元拋售干預的重要原因。

三菱日聯摩根士丹利證券外匯策略師 Shota Ryu 直言，美國未必願意長期買進一種已連續貶值多年的貨幣；即便配合一次小規模行動，也難以扭轉日圓的長期跌勢。

日本決策空間受限 日銀陷兩難