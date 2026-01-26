日元急彈背後是美國動作？協調干預仍待觀察
鉅亨網編譯段智恆
根據《路透》周一 (26 日) 報導，美國聯準會紐約分行 (New York Fed) 罕見進行匯率查詢(Rate Check)，一度觸發日元快速反彈，也讓市場重新押注日本與美國可能協調干預匯市。不過，多名分析人士指出，儘管官方訊號已明顯升溫，真正展開美日聯手拋售美元、買進日元的直接干預，短期內仍面臨多重政治與市場層面的高門檻。
罕見匯率查詢釋放訊號 日元暫離低點
分析人士指出，紐約聯準會上周五的匯率查詢行動，是迄今為止最明確的訊號之一，顯示日本與美國當局正密切合作，試圖遏止日元持續貶值。該舉動使市場對官方干預保持高度警戒，也在短時間內推升日元走勢。
在干預疑慮升溫下，日元已脫離 18 個月低點，為擔憂匯率貶值推升通膨壓力的日本決策官員帶來些許喘息空間。不過，分析人士普遍認為，匯率查詢與實際展開協調干預之間，仍存在明顯距離。
摩根大通日本首席匯市策略師 Junya Tanase 也指出，歷史上的協調干預多發生於金融危機或重大天災等極端情境，從聯合匯率查詢到真正協同行動，門檻相當高。
美國國內考量牽制 協調干預難度升高
儘管市場對美日聯手干預的討論升溫，但分析人士指出，美國國內因素可能限制華府的實際行動空間。美方對日元過度疲弱的關切，短期內恐僅止於匯率查詢層次，而非直接進場拋售美元。
市場人士指出，日本若持續進行買進日元的干預行動，勢必需要出售部分美國公債部位，可能推升美債殖利率，這點對華府而言並不樂見，尤其在市場本已高度波動之際。
此外，川普政府對「拋售美國」(Sell America) 交易再度抬頭保持警惕。分析指出，若美元進一步走弱，可能助長去美元化疑慮，這也是美方不願輕易展開直接美元拋售干預的重要原因。
三菱日聯摩根士丹利證券外匯策略師 Shota Ryu 直言，美國未必願意長期買進一種已連續貶值多年的貨幣；即便配合一次小規模行動，也難以扭轉日圓的長期跌勢。
日本決策空間受限 日銀陷兩難
即便美國態度轉趨合作，日本若要正式進場干預，仍須依照慣例取得七大工業國 (G7) 其他成員的同意。上一次 G7 協調干預日元，已是 2011 年日本發生大地震與海嘯之際。
曾任日本財務大臣的野田佳彥指出，當前情勢與當年截然不同，如今日元走弱，更多反映市場對日本財政政策與利率前景的疑慮。
日本銀行同樣面臨棘手局面。一方面須防範日元急貶，另一方面又得避免過於鷹派的訊號引發公債殖利率快速上揚。日銀總裁植田和男日前表示，長期利率上升速度「相當快」，但未明確說明是否啟動緊急購債或調整既定縮表計畫，以因應極端市場壓力。
分析人士指出，若日銀明確釋出在緊急情況下加碼購債的訊號，恐壓低長期利率，反而進一步削弱日元。此外，日本朝野政黨近來普遍呼籲減稅，也持續對日元形成壓力。
