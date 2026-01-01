鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-27 04:30

保時捷中國執行長潘勵馳表示，保時捷是財務自足公司，每分錢花在刀刃上。在公司內部，保時捷仍會持續降本，節省資金用於投資市場與未來研發，比如保時捷上海研發中心。

據《界面新聞》周一（26 日）報導，保時捷目前處於重新校準和調整階段，通過優化精簡經銷商網絡、推出專屬車型等舉措贏回中國市場，不以銷量判定成功。2025 年經銷商數量已由 150 家縮減到 114 家，2026 年目標縮減到 80 家。

潘勵馳還提到本年代末保時捷增加兩款內燃機及插混新車型，包括 B 級和 D 級 SUV 內燃機和插混。此外，保時捷暫時沒有國產化規劃。

2025 年年底「鄭州中原保時捷中心疑閉店跑路」一事引發廣泛關注。12 月 26 日，該門市背後的東安控股集團有限公司發布通告，稱近年來隨著市場經濟下行，消費降級嚴重，汽車行業價格戰等因素，集團實際經營情況困難，經集團研究決定，自 2025 年 12 月 26 日起，鄭州中原保時捷、貴陽孟關保時捷、鄭州東錦大眾店暫停營業，店內全體員工放假，具體恢復營業時間待定，放假期間員工薪酬（勞務外包除外）暫時按照當地最低生活標準發放。

2026 年 1 月 5 日中午，在鄭州中原保時捷中心宣布暫停營業十天後，車主陸續收到保時捷中國的簡訊通知。官方確認，由於授權協議終止，鄭州中原保時捷中心已於 2025 年 12 月 31 日終止經銷業務。這也意味著這家隸屬於東安集團的門市已被正式移出保時捷經銷商網絡。

縮減經銷商網絡背後，保時捷在華銷量大幅下滑。官方公布的 2025 年全球交付數據顯示，保時捷 2025 年共交付 279,449 輛車，較 2024 年下降 10%。其中保時捷在中國市場交付量為 41,938 輛，大幅下降 26%。