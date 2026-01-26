鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-26 19:50

綜合外媒周一 (26 日) 報導，日本上周五 (23 日) 日元兌美元急升，引發市場揣測當局是否再度進場干預匯市，不過日銀 (BOJ / 日本央行) 最新公布的資金市場與往來帳數據顯示，尚無明確證據顯示日本政府實際出手買進日元。多名市場人士指出，相關資金變動規模明顯低於過往干預水準，較可能反映部位調整與官方訊號影響。

日銀資金數據與券商預測落差有限

‌



根據日銀周一公布的數據，央行預估周二 (27 日) 因財政因素，當前帳戶資金將淨流出約 6,300 億日元 (折合約 41 億美元)。此一數字雖高於多家券商事前預測的淨流出或小幅淨流入水準，但與日本過去實際進場干預時動輒數兆日元的規模相比，仍屬偏小。

東京短資 (Tokyo Tanshi) 分析師 Yuichiro Takai, 指出，若僅有數千億日元的資金落差，難以據此斷定當局已實際進行匯市干預。數據顯示，這一落差甚至小於日本自 2022 年以來最小一次干預規模。

回顧日本 2024 年四次進場干預，單次金額介於 2.4 兆至 5.9 兆日元之間，也進一步削弱市場對上周五出現「重大實質干預」的判斷。不過，分析人士仍指出，極小規模進場的可能性尚無法完全排除。

日元波動與官方訊號效應成焦點

NLI 研究所首席經濟學家 Tsuyoshi Ueno 表示，數百億日元等級的資金落差並非罕見情況，較可能代表政府僅進行匯率查詢；即便實際出手，規模也相當有限。

此外，市場亦關注美國與日本是否可能進行協調干預。相關揣測源於有消息指出，美國金融官員在紐約交易時段進行匯率查詢。分析人士認為，若美日協同行動，對市場的心理震撼將遠高於日本單獨出手。

日本財務大臣片山皋月周一面對媒體詢問時，未證實是否干預匯市，延續讓市場保持警戒的策略。依慣例，官方是否進場，可能需待 1 月 30 日公布的每月干預數據才能確認。

官房長官木原稔則表示，日本正與美國密切協調，並將依去年 9 月達成的財長共識行事。