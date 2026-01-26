去年9家智駕企業在港上市！專家示警獲利困局：2026年競爭終結 僅3家勝出

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-26 16:50

上月中，希迪智駕在港股上市是 2025 年第 9 家登陸港股的智慧駕駛產業鏈公司，涵蓋方案商、晶片商、感測器與智慧座艙等多個環節，累計融資超百億港元，形成資本湧動的壯觀圖景，而今年產業考題已經擺在眼前，就是 IPO 上市募集的「彈藥」能否支撐企業穿越商業化的深水區？當財報褪去修飾，巨額研發投入與難以規模化的獲利現實將直面市場檢驗。

去年9家智駕企業赴港上市！專家示警獲利困局：2026年智慧駕駛競爭終結 僅3家勝出（圖：Shutterstock）

過去一年，智慧駕駛企業在資本市場迎來集體爆發。從 2025 年初賽目科技作為首家港股上市智駕公司拉開序幕，到年末希迪智駕成為「全球自動礦卡第一股」，產業鏈各環節企業密集掛牌。

‌



小馬智行與文遠知行實現「美股 + 港股」雙重上市，禾賽科技完成全球光學雷達產業最大規模 IPO，圖達通、博泰車聯、均勝電子等接連登場，天瞳威視、福瑞泰克、駕馭科技、千里科技等八家企業在去年第四季陸續遞交上市申請，族群集體效應顯著。這些企業多為細分領域龍頭，如禾賽科技在 ADAS 光達市佔率居首，均勝電子多項產品躋身全球前列，希迪智駕在無人礦卡解決方案市場排名第一。

密集上市源自於業界高投入、長週期的「馬拉松」屬性。多數企業在上市前經歷多輪融資，文遠知行、禾賽科技至少十輪，博泰車聯、希迪智駕八輪，小馬智行、圖達通七輪。

在尚未大規模獲利的背景下，上市成為緩解資金壓力、支撐技術長跑的關鍵。業內人士分析，產業鏈成熟與核心零件成本下降為商業化奠定基礎，但完全自動駕駛仍需龐大投入，上市融資是必要途徑。

然而，上市並非終點。財報顯示，產業普遍面臨持續虧損、高額研發與商業化遲緩的三重壓力。2022 至 2025 年上半年，文遠知行累計虧損約 65.57 億元 (人民幣，下同)，小馬智行約 46.3 億元，希迪智駕虧損從 2022 年 2.63 億元擴大至 2024 年 5.81 億元，9 家上市企業中僅 3 家獲利。

去年上半年，文遠知行研發支出佔營收 322%，小馬智行 272%，地平線 147%，黑芝麻智慧研發支出是營收兩倍多。技術驗證週期長、從研發到量產需數年持續投入，導致短期獲利困難。

此外，商業化進程遲緩更添壓力。Robotaxi 領域，真正允許完全無人駕駛商業化收費的城市寥寥無幾。小馬智行副總裁曾指出，單一城市需部署數千輛車隊才能實現單車損益平衡，凸顯規模化前的資本落差。L4 級技術未完全成熟限制用戶付費意願，價格戰蔓延致企業生存承壓。上游硬體領域如光學雷達、網域控制器雖因 L3 普及需求激增，但價格戰令廠商「增收不增利」，部分企業探索機器人等新業務尋第二曲線。

資金儲備成生存底線。截至 2025 年上半年，地平線現金儲備 161 億元相對充裕，小馬智行、文遠知行分別為 53.56 億和 58.38 億元，賽目科技僅 2.9 億元，納芯微現金流為負，中小企業資金鏈緊繃。

資本趨於理性，加速產業洗牌。2021 年，中國自駕融資高峰 932 億元，2025 年降至 350 億元。融資收縮加速淘汰，而毫末智行陷停擺欠薪，縱目科技轉型後陷危機，過去一年至少 7 家自駕公司破產清算或重組。

Momenta 執行長預判，2026 年智駕終局競爭將結束，僅 3 家公司勝出。投資方不再只看科技敘事，更關注落地能力與獲利路徑。二級市場反應明顯，文遠知行、小馬智行港股首日破發，累計跌幅近 20%，希迪智行首日跌超 13%，一級市場投資意願減弱。資源向重量級企業集中，地平線在 ADAS 市佔率近 46%，元戎啟行獲長城 1 億美元投資，卓越科技獲一汽超 36 億元投資。