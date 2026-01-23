黃金大漲恐讓美股失色 機構示警：2026年投資模型大不同
鉅亨網編譯余曉惠
黃金破紀錄漲勢止不住，今年以來漲幅接近 12%，明顯跑贏標普 500 指數不到 1% 的漲幅。Gavekal Research 指出，若黃金持續優於標普 500，可能導致美元走弱，進而令美股表現落後於國際股市。
黃金在 2025 年大放異彩後，進入 2026 年依舊持續走強，儘管本周稍早曾因美國總統川普排除武力奪取格陵蘭、撤歐洲關稅而回落，黃金周四仍再度刷新歷史高點，白銀表現也不差。
美元面臨壓力
不過，Gavekal Research 創辦人 Charles Gave 在周四的一份報告中指出，黃金的強勢反而為標普 500 帶來麻煩，並點名這是 2026 年「不該持有」的資產之一。
他表示，過去三年來，投資人只要持有美股與黃金即可，但這種「模型投資組合」在黃金開始跑贏標普 500 的情境下效果將大打折扣，因為這同時也會對美元造成壓力。這點從去年初以來的績效可見一斑。
他指出，問題在於，外國人總是持有過多的美元，而這些資金至少在短期內必須投入市場。
Gave 說：「過去一段時間以來，持有美國公債或美元現金的吸引力並不高。但只要黃金表現落後於美股，投資人仍可安心投資那些美國具備相對優勢的產業，這通常意味著買進市值加權的標普 500 指數，而美元也因此得以維持穩定。」
然而，一旦黃金開始超前，美股市場往往會出現三種變化：美元走弱、等權重的標普 500 指數表現優於市值加權標普 500 指數，以及美股整體落後於國際股市。
建議布局非美資產
因此，他認為，隨著標普 500 不再跑贏黃金，「美國例外論」已經走到盡頭，2026 年的理想投資組合，勢必將不同於過去幾年。
他總結說：「現在是時候，將持有的市值加權標普 500 指數視為資金來源，用來買進：1) 亞洲 (不含日本) 股市，2) 中國股市，3) 歐洲工業類股，4) 等權重標普 500 指數。」
