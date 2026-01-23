鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-23 14:50

黃金大漲恐讓美股失色 機構示警：2026年投資模型大不同 (圖:Reuters/TPG)

黃金在 2025 年大放異彩後，進入 2026 年依舊持續走強，儘管本周稍早曾因美國總統川普排除武力奪取格陵蘭、撤歐洲關稅而回落，黃金周四仍再度刷新歷史高點，白銀表現也不差。

美元面臨壓力

不過，Gavekal Research 創辦人 Charles Gave 在周四的一份報告中指出，黃金的強勢反而為標普 500 帶來麻煩，並點名這是 2026 年「不該持有」的資產之一。

他表示，過去三年來，投資人只要持有美股與黃金即可，但這種「模型投資組合」在黃金開始跑贏標普 500 的情境下效果將大打折扣，因為這同時也會對美元造成壓力。這點從去年初以來的績效可見一斑。

他指出，問題在於，外國人總是持有過多的美元，而這些資金至少在短期內必須投入市場。

建議布局非美資產