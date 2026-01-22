鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-22 16:30

根據中國國家外匯管理局發布的最新數據，截至上月底，中國央行黃金儲備達 7415 萬盎司，約 2306.32 噸，較去年 11 月小增 3 萬盎司，全年累計增加 86 萬盎司，約 26.75 噸，連 14 月增持黃金，也是自 2022 年 11 月起兩輪增持行動的延續，累計增持規模達 1151 萬盎司，約 358 噸。

中國《財經雜誌》報導，在這波持續發酵的全球央行購金浪潮中，中國的舉動不僅折射出自身儲備結構的最佳化，也映照出國際貨幣體系正經歷的深層變遷。從全球視野來看，這場始於 2010 年的央行淨購金熱潮已延續 15 年，並在近年大幅調漲。

根據世界黃金協會 (WGC) 統計，截至去年第三季，全球官方黃金儲備餘額約 3.69 兆美元，佔官方總儲備比重達 28.9%，創 2000 年有統計以來新高。

相較之下，美元在全球外匯存底的佔比則降至 56.92%，連續十幾季低於 60%，跌至 1995 年以來最低水準。黃金與美元儲備佔比的一升一降，勾勒出國際儲備格局的深度重建。

作為新興市場的重要代表，中國央行的購金軌跡頗具代表性。2022 年 11 月至 2024 年 4 月，中國央行連 18 月增持 1016 萬盎司，約 316 噸，在 2024 年因金價高漲暫停購金半年後，同年 11 月川普勝選後重啟增持，至上月再添購 135 萬盎司，約 42 噸。

與此同時，中國持續減持美債，截至去年 11 月降至 6826 億美元，創 2008 年新低，顯示儲備資產多元化的戰略意圖愈加堅定。

李迅雷指出，中國增持黃金並非短期市場投機，而是長期有計畫的策略安排。中國截至去年底外匯存底 3.74 兆美元，其中黃金儲備 3194.5 億美元，佔 8.53%，較上年提升近 3 個百分點，但與全球平均相比仍有差距，顯示未來增持空間廣闊。

全球範圍內，這輪購金潮主力是新興市場央行。2022 年至 2024 年，全球央行年度淨購金量連 3 年超過千噸，分別為 1081.9 噸、1050.8 噸及 1044.6 噸，遠高於 2010 年至 2021 年年均 473 噸的水準，其中 2023 年全球購金量中，前五大新興市場央行貢獻逾 45% 的份額。土耳其、中國、波蘭等國輪番領先年度榜單，土耳其 2022 年增持 148 噸居首，中國 2023 年以 225 噸創 1977 年以來單年最高，波蘭 2024 年購金 90 噸登頂。在已開發市場中，僅愛爾蘭和新加坡有顯著增持紀錄。

全球央行去年前三季增持黃金 634 噸，雖較前三年放緩，仍處於歷史高點。WGC 分析指出，金價在去年上半年飆升 26%，抑制了部分購金節奏，但在第三季需求回升至 220 噸，顯示央行在地緣風險與美元信用承壓背景下，仍視黃金為戰略性資產。

招商銀行研究院指出，央行購金佔全球黃金需求比重已從過去的 11% 躍升至 20% 以上，成為推升金價的重要力量。

此外，俄烏衝突成為重塑儲備邏輯的轉捩點。浙商證券分析師廖博指出，西方凍結俄羅斯約 2895 億歐元資產的事件，讓各國央行意識到儲備不僅要安全、流動、可收益，更要在關鍵時刻能被動用。波蘭央行將黃金儲備佔比目標從 20% 提至 30%，更直言黃金是「國家儲備唯一安全的投資」，類似邏輯推動全球黃金儲備佔比從 2015 年的歷史低點 9% 升至 2025 年的 28.9%，美元佔比則相應下滑。

多重因素交織促成這一趨勢。去年川普政府推行「對等關稅」政策令美元指數當年跌超 9%，美國國債規模突破 37 兆美元、利息支出逾 1 兆美元，引發對美元信用的擔憂。

展望未來，WGC 調查顯示 95% 的受訪央行預計 2026 年將持續增持黃金，74% 認為美元儲備佔比將下降。摩根大通預計 2026 年央行購金約 755 噸，雖低於前期峰值，仍高於歷史均值，瑞銀也將今年目標價上調至每盎司 5000 美元，同時警示散戶湧入或加劇波動。現貨金價與期金價格在本周雙雙突破每盎司 4800 美元，再創歷史新高。

金價暴漲背後，央行購金改變了市場流動性結構。廖博分析，央行長期配置抽走邊際供給，當 ETF 和私人投資者順勢跟進，易放大價格波動。國際清算銀行 (BIS) 已示警黃金與美股同漲的泡沫風險。去年黃金 ETF 資金流入 890 億美元，總持金量攀至 4025 噸的歷史新高，與標普 500 同步大漲凸顯潛在脆弱性。

但星展銀行的鄧志堅認為，美債規模膨脹本身即是風險，黃金變現能力強，可在無法完全脫離美債時分散風險，其吸引力具有中長期持續性，西班牙對外銀行的夏樂則預測中國央行可能將新增外匯資金的 30% 用於配置黃金，這意味著增持趨勢將延續。