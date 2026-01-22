鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-22 07:20

在白宮關稅威脅、全球貿易戰疑慮再起之際，投資人湧入避險資產，帶動黃金周三 (21 日) 盤中改寫至歷史新高、突破每盎司 4800 美元。這也再次點燃投資人的討論：金價在經歷亮眼一年後，還能走多遠？

黃金衝破4800美元！分析師視5000美元為共識、7000不無可能 (圖:Shutterstock)

從市場預測來看，黃金作為全球終極避險資產的角色似乎更加穩固，經過創紀錄的 2025 年之後，黃金在 2026 年依然維持強勁動能。

‌



由全球貴金屬市場的權威組織「倫敦金銀市場協會」(London Bullion Market Association, LBMA) 說：「在創紀錄的 2025 年之後，黃金仍是市場最受矚目的主題。」

LBMA 調查的分析師預期，今年金價將突破 5000 美元，理由包括美國實質利率下降、聯準會 (Fed) 持續寬鬆，以及各國央行持續推動去美元化的資產配置。

所有預測中，最樂觀就屬 ICBC Standard Bank，該銀行的大宗商品資深策略師 Julia Du 認為，金價最高上看 7150 美元。

高盛全球大宗商品研究共同主管 Daan Struyven 說：「黃金仍是我們最具信心的多頭或基本情境交易，今年底的價格目標為 4900 美元。」

他指出，2023 年與 2024 年的漲勢主要由央行買盤所推動，而 2025 年由於民間部門需求增加，漲勢進一步加速。

Struyven 周三說：「民間投資人正透過不同管道，開始將資產分散配置到黃金。」ETF 資金流入是一項明確證據，儘管難以區分零售需求與機構資金流向。

根據高盛的說法，需求主要來自私人財富管理機構、資產管理公司、避險基金以及退休基金投資人。

對許多看好黃金的投資人而言，地緣政治仍是最關鍵的背景因素。MKS PAMP 金屬策略主管 Nicky Shiels 表示，這一輪行情並不像投機性泡沫的高點，她預期今年金價將達到 5400 美元。

她接著說：「黃金去年也上漲了 60%，今年不會再看到同樣的漲幅，但 5,400 美元代表年增約 30%，這是合理的表現。這是一筆結構性交易，不是商品市場的泡沫式飆升。」