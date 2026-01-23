鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-23 12:00

國際白銀價格延續強勁漲勢，今 (23) 日在亞洲早盤交易時段接連突破多道整數關卡，現貨白銀現貨白銀(XAGUSDOZ) 首次站上每盎司 99 美元，創下歷史新高，今年迄今累計漲超 38%，離 100 美元心理大關僅一步之遙，交易商最新也指出，白銀已經成功突破主要阻力區，令 100 美元大關觸手可及，引發市場高度關注。

破百在即！現貨銀價今早盤衝上99美元 本月來狂漲逾38%（圖：Shutterstock）

本周稍早，白銀表現一度落後於黃金的強勢走勢，一些分析師預估該貴金屬可能出現明顯回調，但白銀僅短暫整理後再度向上突破，顯示市場對其潛在爆發力抱持堅定信心。

‌



專家指出，近期白銀礦商與現貨價格同步走強，是多方勢頭延續的有力佐證。知名經濟學家 Peter Schiff 此前曾提及礦業股反彈態勢，認為儘管金屬價格偶現震盪，整體產業氛圍正逐步改善。

此外，《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特 · 清崎近期也重申他對白銀的長期看好觀點，早在去年底就預測今年可能落在每盎司 70 至 200 美元區間，如今看來正逐步應驗。

美國知名貴金屬交易商 Money Metals Exchange 執行長 Stefan Gleason 則從供應鏈內部角度剖析當前市況。

Gleason 指出，此輪漲勢主要由新進場投資者推動，長期持有者則趁機部分獲利了結。雖然出現一定拋售壓力，但卻被大量因新聞話題與價格波動而入市的新買盤吸收。

值得注意的是，美國以外市場，特別是倫敦與亞洲，已出現明顯的供需失衡與流動性緊縮，溢價攀升反映當地供應更為吃緊。

在零售端， Gleason 形容市場狀況「混亂且交易熱絡」，過去三到四周的需求甚至超越疫情高峰，即便銀價在過去一年翻倍，促使部分長期投資人獲利出場，整體買氣依然強勁。

Gleason 還說，美國本土尚未面臨白銀原料的真正短缺，用於鑄幣的千盎司銀條仍可取得，但精煉與鑄幣產能受限已導致訂單積壓與產品缺貨，進一步推升溢價。許多精煉廠訂單排程已滿，甚至拒收白銀廢料，直接影響含銀商品的再加工流程。

相較之下，境外供應壓力更為嚴峻。受年初關稅預期影響，大量白銀湧入紐約，令當地庫存一度攀高至 5.3 億盎司，隨後亞洲需求激增與 ETF 提現潮逆轉局勢，形成紐約銀價低於倫敦與亞洲的局面，區域價差可能持續存在。

目前估計僅約 1% 至 1.5% 的美國人持有非裝飾性的實質白銀或黃金，若此比例稍有提升，便可能引爆超額需求，這也解釋當前價格為何飆升或代表零售投資需求進入新階段。

市場亦盛傳德意志銀行先前可能大舉放空白銀，如今被迫高價回補加劇波動，但專家認為，這波行情更根源於深層的結構性供需矛盾，而非單一機構操作。