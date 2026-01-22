鉅亨網編譯段智恆 2026-01-22 21:00

截至格林威治時間中午 12 時 01 分，現貨金下跌 0.2%，報每盎司 4,825.22 美元，盤中一度跌近 1%。2 月交割的美國黃金期貨亦下滑 0.2%，至每盎司 4,827.80 美元。

儘管短線回檔，金價今年以來仍累計上漲逾 12%，並於周三觸及每盎司 4,887.82 美元的歷史新高，主要受地緣政治風險持續，以及市場對聯準會 (Fed) 獨立性疑慮升溫所帶動。

ActivTrades 分析師 Ricardo Evangelista 指出，風險偏好回溫削弱市場對避險資產的需求，加上美元小幅反彈，對金價構成額外壓力。

消息面上，美國總統川普周三突然收回先前以關稅作為籌碼、施壓接管格陵蘭的言論，不僅排除動用武力的可能性，並暗示相關爭端有望透過協議解決，緩和了市場對地緣政治升溫的憂慮。

同日，美國最高法院大法官也對川普試圖撤換 Fed 理事庫克 (Lisa Cook) 的行動表達質疑，該案涉及 Fed 獨立性，持續受到市場關注。川普並表示，接近敲定下一任 Fed 主席人選，且對讓白宮經濟顧問哈塞特 (Kevin Hassett) 續留現職持正面態度。

根據《路透》調查，Fed 可能在本季維持利率不變，甚至延續至主席鮑爾 5 月任期屆滿為止。投資人接下來將關注美國初領失業金人數，以及 Fed 偏好的通膨指標──個人消費支出 (PCE) 物價指數，以研判後續貨幣政策走向。

Heraeus Precious Metals 全球交易主管 Henrik Marx 表示，金價整體趨勢仍偏多，即便短期內，價格上看每盎司 5,000 至 5,200 美元的可能性仍存在。