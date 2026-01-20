鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-20 12:33

美國總統川普對格陵蘭的執念再度升溫。外媒披露，川普已指示團隊擬定多套「格陵蘭方案」，準備在本週登場的達沃斯世界經濟論壇向歐洲盟友拋出，從「99 年長租」到「美籍福利包」皆在選項之列。此舉不僅引爆歐洲強烈反彈，也讓跨大西洋關係面臨伊拉克戰爭以來最嚴重的裂痕。

川普密謀租借格陵蘭？傳將拋99年長租、美籍福利包等「甜頭」。(圖：REUTERS/TPG)

根據《基輔郵報》報導，知情人士透露，白宮正為達沃斯場邊會談做準備，將就格陵蘭的未來向歐洲盟友提出多種安排。

‌



一名西方官員直言：「達沃斯將是真相時刻，不是局勢降溫、各方找個保全面子的折衷方案，就是我們將直接邁向一場跨大西洋的貿易與安全危機。」

值得注意的是，川普雖然公開排除「租借格陵蘭」的可能性，但私下立場其實比檯面上展現得更具彈性。

消息人士指出，作為權宜之計，他可能接受一份接近 99 年的長期租約，一方面緩和歐洲的強烈反彈，另一方面仍能讓美國實質掌控資源豐富的格陵蘭。

另一項正在評估中的方案，則是賦予格陵蘭居民類似波多黎各的權利。

在此架構下，格陵蘭人將成為美國公民，享有完整的雙邊通行與貿易優惠；除非移居美國本土，否則可免繳美國所得稅。

幕僚認為，這樣的安排可被包裝成一項「繁榮方案」，吸引島上約 5.6 萬名居民。一名熟悉相關磋商的西方外交官直言：「他們試圖把這整套方案包裝成一個甜頭。」

事實上，川普對格陵蘭的執念並非新鮮事，但近幾週他明顯大幅升高施壓力道，不僅威脅加徵關稅，也暗示可能動用軍事力量，並明確將貿易懲罰與丹麥是否願意出售格陵蘭直接掛鉤。

上週六，川普宣布將自下月起，對丹麥及與其結盟的其他歐洲國家課徵 10% 的關稅。

他在自家社群平台 Truth Social 發文表示，美國多年來未向丹麥、歐盟各國及其他國家徵收關稅或任何形式的回報，等同於長期「補貼」這些國家，「如今，在歷經數個世紀之後，是丹麥該回報的時候了，世界和平正岌岌可危！」

川普並補充指出，相關進口稅「將持續徵收，直到就全面、完全購買格陵蘭達成協議為止」。

歐洲反擊：關稅、制裁與「大砲級工具」

與此同時，歐洲領袖對此反應強烈，並已公開討論對美國採取經濟報復行動。

歐盟最高外交官於上週日召開危機會談，討論是否重啟一項對價值 930 億歐元美國商品加徵關稅的計畫；該措施在去年夏天與川普達成貿易協議後暫時喊停。

法國媒體引述其幕僚說法指出，法國總統馬克宏則敦促其他領袖，若川普持續其關稅威脅，應啟動歐盟強而有力的「大砲級」反脅迫工具。

歐盟的反脅迫工具迄今從未動用，一旦啟動，將允許歐盟對試圖透過經濟壓力迫使政策轉向的國家，祭出廣泛且嚴厲的懲罰性措施。

會後，歐洲理事會主席歐盟高峰會主席科斯塔（António Costa）宣布，歐盟可能於本週四（22 日）召開緊急峰會，並表示歐盟已做好準備，準備捍衛自身免受任何形式的脅迫。

在一份聯合聲明中，丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭與芬蘭的領袖警告：「關稅威脅正在侵蝕跨大西洋關係，並可能引發危險的惡性循環。我們致力於維護自身主權。」

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）直言，川普的關稅政策是一項錯誤；荷蘭外交部長范韋爾（David van Weel）則更進一步，將其形容為「敲詐勒索」。

不過，歐洲似乎在是否立即反制上仍未形成共識。一名歐盟外交官警告，目前「並未考慮對美國動用反脅迫工具或其他貿易手段」。

價值 930 億歐元的報復性關稅仍將暫停至 2 月 6 日，多名官員也強調，仍傾向以對話解決爭端。

另一名歐洲官員表示：「沒有人想因為格陵蘭而爆發貿易戰，但同樣也沒有人能接受被強迫出售領土。」

北約瀕臨臨界點：美國於格陵蘭與北約中「二選一」？

川普的布局已在北約內部掀起震盪。一名西方高層官員直言，這場風暴「是伊拉克戰爭以來最嚴重的跨大西洋裂痕」，而爭議核心竟是一座多數歐洲人以為「永遠不會被交易」的北極島嶼。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）此前也否認美國必須在格陵蘭與北約之間「二選一」的說法。他在接受 《NBC》訪問時表示：「兩者兼得顯然是一個偽命題。」

當被問及歐洲領袖並不這麼看時，貝森特回應稱：「歐洲領袖最終會回過頭來理解，他們需要在美國的安全保護傘之下。」

他強調，美國仍將留在北約，但也清楚表明，川普希望避免被「拖入」未來的戰爭。貝森特說：「我們不會把本半球的安全外包給其他國家，美國必須掌握主導權。」

美國前副總統彭斯（Mike Pence）支持川普取得格陵蘭的目標，但對其手段提出質疑。

他在接受《CNN》訪問時表示，自己「對動用可能存在憲法爭議的權力，即單方面對北約盟友加徵關稅以達成此一目標，感到憂心」。

共和黨籍德州眾議員 Michael McCaul 則警告，若以軍事方式入侵格陵蘭，將等同於與北約開戰。他直言：「那將終結我們所熟知的北約。」