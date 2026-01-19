鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-19 11:20

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週日（18 日）表示，歐洲展現出的「軟弱」使美國有必要掌控格陵蘭，以確保全球穩定。

根據《路透》報導，貝森特在《NBC》Meet the Press 節目中指出，在與俄羅斯及中國的地緣政治競逐中，擁有格陵蘭至關重要。

前一日，川普已公開放話，將對阻撓美國取得格陵蘭的歐盟國家祭出關稅手段，其中甚至涵蓋一向被視為美國政府重要盟友的丹麥。

貝森特直言：「我們是世界上最強大的國家，歐洲人展現的是軟弱，美國展示的是力量。」

隨著美國與歐盟之間的緊張關係持續升溫，貝森特表示，他相信歐洲領袖最終會「接受」美國控制格陵蘭的構想，並稱這樣的安排對格陵蘭、歐洲與美國三方都是最佳選擇。

對於是否仍考慮動用緊急權力、甚至以武力奪取格陵蘭，貝森特表示近期並未與川普討論此事。

然而，美國參議院國土安全委員會主席、共和黨籍的肯塔基州參議員 Rand Paul 直言此構想「荒謬可笑」，認為格陵蘭並不存在任何可構成緊急狀態的情況。

同場節目中，維吉尼亞州民主黨參議員 Tim Kaine 表示，參議院國土安全委員會可能推動戰爭權力決議，以限制川普動用武力的權限，或提出決議挑戰其關稅政策的合法性。

關稅戰一觸即發

川普於週六（17 日）在社群平台 Truth Social 上宣布，將對歐洲盟國啟動新一輪加徵關稅措施，直到美國獲准購買格陵蘭為止，進一步升高爭端。

根據川普的說法，來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、荷蘭、芬蘭及英國的商品，將自 2 月 1 日起加徵 10% 的進口關稅，這些國家此前已多次成為美國關稅政策的對象。

他並警告，相關關稅將於 6 月 1 日提高至 25%，且在達成購買格陵蘭的協議前不會取消。

川普寫道：「這些國家正在玩一場非常危險的遊戲，把風險推升到無法承受、也無法持續的水準。」

遭點名的歐洲國家警告，若美國以軍事手段奪取北約成員的領土，恐導致這個由美國政府主導的軍事聯盟出現嚴重裂痕，甚至面臨瓦解風險。