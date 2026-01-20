鉅亨網新聞中心 2026-01-20 14:50

隨著美國總統川普再次點燃針對歐洲盟友的貿易戰火，全球地緣政治與金融市場正陷入一場前所未有的動盪。這場爭端的焦點不在於傳統的商品貿易，而是北極圈的戰略要地——格陵蘭。面對川普以關稅作為併購領土的籌碼，歐盟正考慮祭出最強大的金融反擊武器：高達 8 兆美元的美國資產清算。

關稅最後通牒與資源圈地運動

川普在 1 月 17 日透過社群媒體宣布，由於丹麥、德國、法國及英國等 8 個歐洲國家反對其接管格陵蘭的計畫，美國將從 2 月 1 日起對這些國家加徵 10% 的關稅。川普更下達最後通牒：若在 6 月 1 日前未能達成讓美國滿意的「格陵蘭協議」，稅率將大幅上調至 25%。

批評者質疑，這不僅是貿易摩擦，而是華盛頓自冷戰以來最赤裸的「資源圈地運動」。格陵蘭擁有支撐未來 50 年霸權的物理基石，包括其南部 Tanbreez 礦產所蘊藏的全球頂級重稀土儲備 (占比高達 27%)，這是 AI 晶片、導彈制導系統及電動車電機的唯一生命線。

此外，隨著北極冰層消融，控制格陵蘭意味著掌握了能縮短 40% 亞歐航程的「西北航道」及關鍵的導彈預警門戶。

歐洲的「8 兆美元」反擊武器

面對川普的脅迫，歐盟的反應異常強烈。法國已敦促啟動「反脅迫機制」(ACI)，該工具不僅針對貿易，還可鎖定外國直接投資與金融領域。

德意志銀行外匯研究主管 George Saravelos 指出，歐洲目前持有約 8 兆美元的美國債券與股票資產，這一數字幾乎是世界其他地區總和的兩倍。

這 8 兆美元被視為歐洲手中的「金融核武」。Saravelos 認為，歐洲是美國最大的海外債權人，幫助平衡了美國巨大的外部赤字。如果歐洲決定啟動「資本武器化」作為反擊，市場將面臨三大致命威脅：

1. 利率飆升：歐洲減持美債將導致美債收益率不可控地攀升，直接刺破納斯達克高估值科技股的泡沫。

2. 美元信用重估：當美元不再被視為避險聖杯，資金將大規模流向黃金或比特幣，重創美股跨國公司的利潤。

3. 借貸成本增加：這將影響美國政府資助預算缺口的能力，尤其是在美國負債已處於歷史高位的當下。

政治信譽的不可逆損害

儘管凱投宏觀 (Capital Economics) 估計，25% 的關稅對受影響國家的 GDP 直接損傷僅約 0.1% 至 0.3%，但其政治後果遠重於經濟損失。歐洲各國展現了罕見的團結，包括挪威、瑞典及荷蘭在內的 8 個國家已發表聯合聲明支持丹麥，強調格陵蘭的主權是不可逾越的紅線。

這種「盟友間的互捅」正讓避險資金逃離美元資產。事實上，已有丹麥退休基金開始減少美元曝險並將資金匯回本國，這種「賣出美國」(Sell America) 的交易模式正隨著地緣政治的不穩定而升溫。