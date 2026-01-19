鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-19 16:00

美國總統川普對格陵蘭的強烈企圖，正將北約（NATO）推向一場前所未有的內部對立。

根據《經濟學人》報導，川普因歐洲盟友抵制美國併吞丹麥自治領地格陵蘭的構想而震怒，宣布對八個向格陵蘭派兵的歐洲國家加徵 10% 進口關稅，並威脅若無法達成協議，關稅將在 6 月提高至 25%。歐洲多國領袖已明確表態，不會向這種施壓方式低頭。

川普在一篇冗長的社群貼文中指控歐洲盟友「正在製造一種對地球安全、保障與生存極為危險的局面」，並聲稱關稅將持續實施，直到「完全且徹底收購格陵蘭」為止。

然而，上週美國與丹麥官員的談判並未取得進展，格陵蘭與丹麥多地爆發示威，民眾高喊「格陵蘭不出售」。

歐洲各國領袖也接連反擊，法國總統馬克宏強調，無論是烏克蘭或格陵蘭，威脅與恐嚇都不會奏效；瑞典與英國領袖亦直言，美方關稅威脅完全不可接受。

《經濟學人》認為，此事對北約的衝擊尤其巨大。丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）早在 1 月初便警告，若美國對另一個北約成員國動用武力，整個戰後安全架構都可能隨之崩解。

雖然北約歷史上不乏成員國衝突的先例，但美國此次對格陵蘭的威脅則嚴重得多，因為美國仍是北約政治與軍事的支柱。

75 年來，北約歐洲盟軍最高司令一職始終由美軍將領出任，現行的歐洲與北極防衛計畫也高度仰賴美國的空中力量與情報支援。若缺少美國，歐洲要防禦俄羅斯將變得更加困難且成本高昂。

《經濟學人》警告，倘若美國以法律手段或武力方式實質併吞格陵蘭，將徹底動搖歐洲對《北大西洋公約》第五條集體防禦承諾的信心。

川普過去多次質疑該條款的價值，如今歐洲更難相信，美國會在關鍵時刻援助遭俄羅斯威脅的盟友。

即便格陵蘭首府努克未爆發軍事衝突，《經濟學人》認為，這種近乎無聲的「合併」仍可能成為歐洲對美國信任全面瓦解的轉捩點。

曾於美國前總統拜登時期任美國駐北約代表的 Julianne Smith 質疑，若北約最強大的成員國侵犯另一成員國的主權，聯盟又如何繼續有效嚇阻俄羅斯？

報導指出，歐洲政府將面臨分歧抉擇：一派可能認為格陵蘭規模太小，不值得為此犧牲跨大西洋關係；另一派則擔憂，一旦聯盟出現裂痕，俄羅斯可能趁機試探甚至進攻歐洲防線。

反制手段之一，是透過制裁與關稅對美國施壓。《經濟學人》指出，過去歐盟因依賴美國軍事力量而對貿易衝突保持克制，但川普此次威脅，已讓歐洲議會部分人士質疑既有美歐貿易協議是否還能維持，甚至不排除將矛頭指向美國科技企業。

另一個關鍵變數，是美軍在歐洲的駐軍與基地安排。部分歐洲國家仍視美軍基地為安全保險，但也有人主張以此作為向美國政府施壓的工具。

《經濟學人》提醒，一旦失去德國拉姆施泰因等關鍵基地，美國向中東與非洲投射軍力的能力將大幅受限，而美方在北極地區的安全布局，本身也高度依賴歐洲盟友的合作。

一旦北約內部出現急遽裂解，其連鎖效應恐不只限於政治層面。《經濟學人》指出，英國的情報體系、核嚇阻能力，乃至未來潛艦戰力，都可能因此承受重大衝擊。

同時，多數歐洲國家的空軍高度仰賴美國提供的通訊系統、目標情報與彈藥支援，若這些關鍵資源受限，即便擁有最先進的 F-35 戰機，也難以發揮完整戰力，迫使各國在軍事行動上轉趨保守。

報導進一步分析，歐洲領袖正面臨進退維谷的處境。

一方面，國內民意對美國施壓行徑反彈強烈，例如德國民調顯示，高達 62% 的民眾認為，一旦丹麥與美國爆發衝突，德國應出兵支援；但另一方面，歐洲在安全與防務上對美國的結構性依賴，短期內仍難以擺脫。

由於北約體系高度複雜，《經濟學人》認為聯盟不太可能迅速解體。