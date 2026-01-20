川普稱「100%」會對歐洲加徵關稅、奪取格陵蘭！嗆挪威「完全掌控」和平獎

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-20 11:50

美國總統川普再度掀起外交風暴，誓言將「100％」落實對歐洲國家的關稅威脅，作為反制這些國家反對美國接管格陵蘭的手段。

川普稱「100%」會對歐洲加徵關稅、奪取格陵蘭。(圖：REUTERS/TPG)

根據《BBC》報導，歐洲盟友紛紛表態力挺格陵蘭主權。丹麥外交部長強調，川普不能以關稅或政治威脅方式，取得這塊具高度自治地位、隸屬丹麥王國的領土。

英國國會議員 Yvette Cooper 也重申英國立場，指出格陵蘭的未來應由「格陵蘭人民與丹麥自行決定」，美國無權介入。

川普週一（19 日）接受《NBC》專訪時，拒絕排除以武力奪取格陵蘭的可能性，僅回應「不予置評」。

不過，他明確表示，美國將推動對英國及其他七個北約盟國的關稅措施，以迫使相關國家讓步。

根據川普說法，美國將自 2 月 1 日起，對英國輸往美國的「任何及所有商品」課徵 10% 關稅，並自 6 月 1 日起提高至 25%，直到美國政府與丹麥就購買格陵蘭達成協議為止。

相同的關稅威脅，也將適用於丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、荷蘭與芬蘭等北約成員國。

當被問及是否會真正執行關稅威脅時，川普直言回應：「我肯定會，100％。」

川普同時批評歐洲應將重心放在俄烏戰爭，而非格陵蘭問題。他表示：「看看這場戰爭帶給歐洲什麼結果，這才是歐洲該關心的事，不是格陵蘭。」

丹麥方面則警告，若美國在格陵蘭採取任何軍事行動，恐將使北約的終結。近日，多個歐洲北約成員國公開表態支持格陵蘭，部分國家甚至在上週象徵性派遣少量部隊進駐當地，以展現政治立場。

然而，川普隨即宣布對這八個北約盟國祭出關稅措施，進一步升高美歐與北約內部的對立。

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）表示，歐洲必須讓川普明白，關稅威脅「並非解決之道」，並強調：「有些紅線不能被跨越，你不能透過威脅來佔領格陵蘭。」

北約秘書長呂特（Mark Rutte）則指出，北約將持續與丹麥及格陵蘭合作，確保北極地區的安全與穩定。

歐盟領袖預計於週四在布魯塞爾召開緊急峰會，討論如何回應川普最新提出的格陵蘭接管威脅。

歐盟執委會副主席卡拉斯（Kaja Kallas）表示，歐盟「無意挑起衝突，但會堅守立場」，並強調：「貿易威脅不是解決問題的方法，主權也不是可以交易的。」

諾貝爾和平獎爭議 川普再批挪威

與此同時，川普與挪威總理史托爾（Jonas Gahr Støre）之間的簡訊往來近日曝光。川普在訊息中指責挪威，認為自己未能獲得諾貝爾和平獎，挪威難辭其咎。

史托爾則回應指出，諾貝爾和平獎由獨立委員會頒發，並非挪威政府決定，並重申挪威支持丹麥對格陵蘭的主權立場。

他說：「挪威在格陵蘭問題上的立場很明確。格陵蘭是丹麥的一部分，挪威在這個問題上完全支持丹麥。」

不過，川普在專訪中仍堅稱挪威「完全掌控」諾貝爾和平獎，並批評對方「總說毫無關聯，但實際上他們與此事息息相關」。

另一方面，美加聯合軍事防禦機構北美防空司令部（Norad）於週一宣布，多架飛機正前往位於格陵蘭的皮圖菲克太空基地。