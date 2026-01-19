鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-19 12:10

在美國總統川普揚言，若歐洲盟友阻礙其收購丹麥自治領土格陵蘭的計畫，將對多國祭出懲罰性關稅後，投資人迅速轉向避險資產。歐洲方面也準備展開反制行動，使市場緊張情緒明顯升溫。

投資人拋售美元、資金轉向避險！市場解讀川普揚言對格陵蘭祭關稅。（圖：Shutterstock）

根據《路透》報導，川普表示，除非能就格陵蘭達成某種協議，否則美國將自 2 月 1 日起，對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、荷蘭、芬蘭與英國的進口商品加徵 10% 關稅，並於 6 月 1 日進一步提高至 25%。

消息傳出後，週一（19 日）亞洲交易時段金融市場出現明顯避險反應。貴金屬與公債價格上揚，股市下挫，美元走弱；歐元、日元與瑞士法郎則全面走高。

分析師和投資者對川普威脅加徵關稅的評論

澳盛銀行（ANZ）亞洲研究主管 Khoon Goh

Goh 指出，理論上關稅威脅應該削弱歐元，但實際上，每當美國方面出現高度政策不確定性時，外匯市場的反應反而更偏向美元轉弱。

他認為，市場正在為美元計入更高的政治風險溢價。

Goh 表示，關鍵問題在於歐洲將如何、以及多大程度反擊川普。從目前情勢來看，美歐貿易協議恐怕難以落實，美英之間的貿易協議前景也變得更加不確定。

瑞穗銀行（Mizuho）亞洲（不含日本）宏觀研究主管 Vishnu Varathan

Varathan 認為，這樣的發展形同將既有協議「全部推翻」，迫使市場重新評估歐元兌美元等核心假設，尤其是歐洲的復甦前景，特別是在近期數據顯示德國經濟似乎才剛露出復甦曙光之際。

他指出，川普仍毫不猶豫地動用關稅、威脅並貶低盟友，顯示市場尚未走出這個高風險階段。

盛寶銀行（Saxo）首席投資策略師 Charu Chanana

Chanana 則表示，市場已習慣關稅威脅最終被淡化或延後，因此初步反應偏向謹慎而非恐慌。

他指出，然而，將關稅與地緣政治掛鉤，感覺已不再只是貿易談判，對市場而言更令人不安的是，「這提高了關稅被用作非貿易爭端工具的可能性。這類風險更難定價，也可能需要更具黏性的風險溢價。」

Chanana 補充說，即使最終沒有大幅加稅，不確定性本身就可能促使企業延後資本支出與供應鏈決策，對經濟成長形成「較為緩慢、但持續的拖累」。

他認為，若未來出現明確時程、特定產業目標，或歐盟採取報復性措施，市場波動範圍恐將進一步擴大。

StoneX 資深市場分析師 Matt Simpson

Simpson 指出，每當川普發言，市場總會質疑他是否「真的認真」，或只是隨口一提。但這次關稅已被納入討論，市場可能反而低估了衝擊。