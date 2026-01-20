鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-20 09:12

全球最大鑽石生產商戴比爾斯（De Beers）周一（19 日）宣布下調鑽石價格，自 2022 年見頂以來，受主要消費國奢侈品消費降溫、培育鑽石日益走俏等因素影響，鑽石行業正遭遇現代史上最嚴重、持續時間最長的危機之一。

RapNet 鑽石價格指數（RAPI）顯示，過去兩年間全球鑽石價格走勢呈現顯著結構性分化，小克拉天然鑽石價格大幅下探逾三成，大克拉高品質鑽石價格相對抗跌。

具體而言，高端大克拉（3 克拉以上）、高色高淨度（如 D 色 IF 淨度）鑽石因稀缺性和投資需求支撐，價格保持穩定，甚至微漲，2025 年 3 克拉以上鑽石 RAPI 僅微跌 0.4%。

0.3-0.5 克拉等小顆粒日常消費級鑽石，受培育鑽石衝擊和需求疲軟影響，價格跌幅顯著，2025 年 0.5 克拉鑽石全年跌幅超過 20%。

作為世界上最大鑽石生產和銷售公司，戴比爾斯的營業額一度佔世界鑽石供應市場 90％的份額，目前仍控制著世界毛坯鑽石貿易 60％。

2024 年 1 月和 12 月，受需求下滑以及合成鑽石興起的影響，戴比爾斯將鑽石價格累計下調 25%，這一舉措凸顯鑽石市場發生重大轉變。