美國總統川普再度就格陵蘭問題升高與歐洲盟友的緊張關係。他於週六（17 日）表示，除非美國獲准購買格陵蘭，否則將對歐洲盟友實施一波接一波、逐步升高的關稅措施，進一步升高圍繞丹麥這座廣大北極島嶼未來的爭端。

根據《路透》報導，川普在 Truth Social 發文表示，自 2 月 1 日起，美國將對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、荷蘭、芬蘭與英國的進口商品，額外加徵 10% 的關稅。這些國家本就已受到川普政府所施加的關稅影響。

川普在貼文中表示，這些關稅將於 6 月 1 日提高至 25%，並將持續實施，直到美國成功達成購買格陵蘭的協議為止。

他此前也曾多次公開強調，格陵蘭因其戰略位置與豐富的礦產資源，對美國國家安全至關重要，甚至未排除以武力取得該島的可能性。

川普寫道：「多年來，我們透過不向丹麥、所有歐盟國家以及其他國家徵收關稅或任何其他形式的回報，等同於對他們進行補貼。」

現在，他認為，在歷經數個世紀之後，丹麥回報的時候到了，因為「世界和平正岌岌可危，中國與俄羅斯都想要格陵蘭，而丹麥對此根本無能為力。」

本週，在丹麥政府請求下，包括丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭與芬蘭在內的多個歐洲國家已派遣軍事人員前往格陵蘭。

對此，川普在貼文中警告稱：「這些國家正在玩一場極其危險的遊戲，他們所引入的風險程度既無法承受，也難以持續。」

他寫道：「美國立即對與丹麥及（或）任何這些國家進行談判持開放態度；儘管我們數十年來為他們做了這一切，包括提供最大程度的保護，他們卻仍使局面承受如此大的風險。」

週六，丹麥與格陵蘭出現抗議示威，反對川普的相關要求，並呼籲應讓格陵蘭自行決定自身未來。