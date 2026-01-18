鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-18 12:00

美國總統川普試圖「接管」格陵蘭島的言行，正持續侵蝕本就脆弱的北約基礎。分析指出，若美國真的對格陵蘭採取實質行動，不僅將加劇美歐關係緊張，甚至可能引爆北約解體危機，並對全球經濟與美元地位造成深遠衝擊。

根據《巴隆周刊》報導，若美國政府認真推動取得格陵蘭的計畫，原本已出現裂痕的北約同盟恐將進一步惡化。

一旦美國對北約成員國動武，將動搖北約、安全承諾與美元資產這三大戰後金融秩序的支柱，引發市場對整個全球體系的信任危機。

川普認為，掌控格陵蘭，有助於將俄羅斯與中國排除在北極戰略要地之外，同時也能支援美國的「金穹」空中與飛彈防禦系統。

他也於週五（16 日）表示：「我們非常需要格陵蘭來保障國家安全。」

然而，丹麥方面已明確表態，不會放棄這座已統治數百年、人口稀少的島嶼，歐洲盟友亦一致力挺丹麥立場。

白宮官員則強調，他們未排除動用武力奪取格陵蘭的可能性。

美國對外關係委員會主席 Michael Froman 指出，川普或許會在「了解到，從房地產的角度來看，格陵蘭島就像一個無底洞」之後三思而後行。

但他指出：「最重要的是，入侵或脅迫格陵蘭所付出的最大代價，可能正是北約聯盟本身的分裂。」

週五，川普威脅要對反對其格陵蘭計畫的國家加徵關稅。

Bannockburn 本全球外匯公司首席市場策略師 Marc Chandler 指出，這類衝突實際上是一個巨大的升級階梯，而川普已踏上這條階梯，但真正掌控局勢的「可能性不大」。

歐洲信任流失 「最後一根稻草」

第二次世界大戰結束後，美國與歐洲主要國家攜手建立北約，其核心精神在於「集體防衛」，也就是任何成員一旦遭受攻擊，其餘盟國都有義務共同應對。

然而，彼得森國際經濟研究所資深研究員 Jacob Kirkegaard 警告，倘若美國對其他北約成員動用武力，勢必引發強烈且長期的金融市場震盪。

他直言：「我認為這在很多方面都將是災難性的。這將是一場經濟、金融甚至政治上的瘋狂之舉。」

川普的第一個總統任期以與北約關係緊張為主要特徵，儘管如此，歐洲國家最終仍大致接受了他提高國防支出的要求。

當川普再度入主白宮後，美國與北約之間的互動一度被認為出現回穩跡象，但在過去一年間，這種信心逐漸瓦解。

戰略與國際研究中心（CSIS）副研究員 Otto Svendsen 指出：「從圍繞烏克蘭問題的各種緊張局勢中，就能清楚看出這一點。」

當美國暫停對烏克蘭的援助與情報支援時，歐洲國家隨即表達反對立場。

Svendsen 指出，從歐洲的角度來看，若美國動用武力奪取格陵蘭，「將是壓垮駱駝的最後一根稻草」，屆時歐洲將不再信任美國在安全議題上的承諾。

他表示：「領土主權在歐洲人心中是一條明確的紅線，這也是為何各國紛紛表態支持丹麥的立場。在這種情況下，無論從法律還是政治層面，都不可能選擇讓步。」

歐盟反制選項、三種可能走向

他指出：「這在政治上相當具有吸引力，因為這些科技公司在整體歐洲社會並不受歡迎。」

從長期來看，《巴隆》則提出三種可能情境：

第一種可能性是，丹麥繼續保有格陵蘭主權，而美國則依據 1951 年簽署的條約，大幅擴增其在當地的軍事存在，並可能透過協議取得稀土礦產的開採權。

第二則是，丹麥在獲得補償的情況下同意放棄格陵蘭，實質上等同於將其出售。白宮似乎傾向於這個選項。

第三，川普政府直接以武力奪取格陵蘭。

Kirkegaard 直言：「這將會是一場短暫的戰爭，而美國會贏得勝利。」

在前兩種結果下，北約理論上仍有可能維持運作，但丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）已警告，一旦美國接管格陵蘭，北約聯盟將宣告終結。

目前，丹麥已開始強化其在格陵蘭的軍事部署，並將有來自瑞典、挪威、德國與法國等北約盟國的小規模部隊進駐。

戰略專家指出，若北約走向瓦解，全球同盟關係恐將陷入混亂重組，歐洲勢必尋求建立自身的安全體系，甚至可能考慮發展核武能力。

Kirkegaard 指出：「如果你是中國或俄羅斯，看到歐洲與美國之間爆發武裝衝突，無疑是一個夢寐以求的戰略情境。」

值得注意的是，一旦美國對格陵蘭動武，貿易很可能成為歐洲率先動用的經濟武器。

Kirkegaard 強調：「如果這種情況真的發生，將徹底切斷每年價值數兆美元的美歐經濟關係，我認為市場反應會非常劇烈。」

《巴隆》指出，此舉也可能削弱美元及其主導地位，因為歐洲投資人很可能避開美國國債與其他美元資產。

Chandler 表示，美元作為全球儲備貨幣的地位不會立刻終結，但各國政府勢必加快尋找替代方案的腳步。

Kirkegaard 與其他專家也提醒，目前無論是出售格陵蘭或以武力接管，其發生的可能性仍相當低。