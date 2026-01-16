2026-01-16 15:00

近來在貨幣政策立場上明顯分歧的數位聯準會 (Fed) 官員，周四 (15 日) 不約而同釋出相同訊號：傾向在即將到來的政策會議上暫停降息，理由是儘管通膨壓力仍然存在，但勞動力市場似乎正趨於穩定。

Fed 將在 1 月 27-28 日召開決策會議，本周六開始進入噤聲期，目前市場普遍預期，Fed 本次將維持基準利率不變。在此之前，Fed 已連續三次會議降息。

過去一周公布的多項數據顯示，去年 12 月失業率略降至 4.4%，結束先前連升數月走勢，而 Fed 偏好的通膨指標可能仍接近 3%，比 2% 目標水準高出整整 1 個百分點。

也因此，近幾個月來在貨幣政策立場上分歧明顯的五位地區聯邦準備銀行總裁都認為，Fed 目前處於有利位置，可以等待更多經濟數據出爐，再決定下一步行動。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 周四接受 CNBC 專訪時說：「我們現在面臨的最重要問題，就是必須讓通膨回到 2%。」他透露，轄區內的企業普遍對成本上升與可負擔性問題感到憂心。

古爾斯比還說，他已放下先前對就業市場的疑慮，認為不確定性確實促使企業放慢招募腳步，但尚未引發大規模裁員。

古爾斯比與堪薩斯城聯邦準備銀行總裁施密德 (Jeff Schmid)，都在 12 月會議對降息投下反對票。

施密德周四在一場活動中重申反對進一步降息的立場，他認為，勞動力市場的適度降溫「可能有其必要性」，以避免通膨前景惡化。

利率期貨行情顯示，投資人預測下一次降息最快要等到 6 月。根據 Fed 去年 12 月公布的利率預測點狀圖，決策官員對 2026 年的利率走勢中位數預期，只有一次 25 個基點 (1 碼) 的降息。

部分先前支持降息的 Fed 官員，周四同樣表態支持暫時按兵不動，例如舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉 (Mary Daly)，她在 LinkedIn 貼文中表示，「目前的政策處於良好位置」。

另一個例子是費城聯邦準備銀行總裁鮑爾森 (Anna Paulson)，她向華爾街日報表示，對本月維持利率不變感到安心。

央行獨立性

在此同時，許多官員持續公開力挺 Fed 主席鮑爾，並強調央行獨立性的重要性。美國司法部已在 1 月 9 日，就鮑爾 2025 年在國會針對 Fed 大樓整修案所作的證詞發出傳票。

鮑爾在周日罕見發布的一段預錄聲明，他表示整修案只是「藉口」，真正目的是施壓 Fed 加速降息，也就是美國總統川普去年重返白宮以來不斷強力要求的方向。