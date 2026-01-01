鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2026-01-17 03:03

綜合外媒周五（16 日）報導，OpenAI 宣布將首度在 ChatGPT 測試廣告功能，初期將從美國市場開始。這是該公司商業策略的重大轉變，目的是尋求新的營收途徑。

OpenAI 表示，將在免費版 ChatGPT 及最便宜的訂閱方案 ChatGPT Go 中投放廣告。廣告會出現在聊天機器人回答內容的底部，並有清楚標示。Plus、Pro 和 Enterprise 等較高價訂閱方案的用戶則不會看到廣告。

‌



該公司去年簽下超過 1.4 兆美元的基礎設施協議，執行長奧特曼（Sam Altman）去年 11 月曾說，公司正朝年化營收 200 億美元目標邁進。

奧特曼態度大轉彎

奧特曼過去一直對在 ChatGPT 置入廣告抱持疑慮，擔心用戶會認為聊天機器人的回答受到廣告商影響，進而侵蝕信任。他兩年前在哈佛大學一場對談中說：「廣告加上 AI，讓我特別不安。我認為廣告是我們商業模式的最後手段。」

不過，OpenAI 目前急需新方法來支撐飛速成長，並將營收來源從銷售 ChatGPT 訂閱服務擴展到其他領域。該公司已承諾未來幾年將投入數千億美元於運算能力，奧特曼曾說這些資金主要將透過未來銷售收入來支應。

嚴格規範廣告內容

OpenAI 承諾，廣告不會影響聊天機器人的回答，用戶對話內容也不會賣給廣告商。廣告不會出現在政治、心理健康等敏感主題的回應中。用戶可以選擇關閉個人化廣告，18 歲以下用戶則完全不會看到廣告。

OpenAI 去年 12 月在 Google（GOOGL-US）Gemini 聊天機器人意外竄紅後，宣布進入「紅色警戒」狀態。作為全公司動員的一環，奧特曼表示 OpenAI 需要更努力改善 ChatGPT 的核心體驗，包括更快回應用戶並提供更個人化的答案。

前 Instacart 執行長操刀

推出廣告功能，意味著 OpenAI 必須在開發潛在獲利豐厚的新業務與避免惹惱用戶之間取得微妙平衡。