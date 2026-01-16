search icon



華爾街大轉向！選擇權交易員押注Fed今年不降息 小摩HSBC等投行也倒戈

鉅亨網編譯陳韋廷

近期，選擇權交易投資人對聯準會 (Fed)2026 年利率政策的預期出現顯著轉變，越來越多人排除降息可能，轉而押注全年維持利率不變，這原本被視為「非主流」的觀點，正透過利率期貨市場的數據變化逐步顯現。

cover image of news article
華爾街大轉向！選擇權交易員押注Fed今年不降息 小摩滙豐等投行也倒戈（圖：Shutterstock）

美國就業市場周四 (15 日) 釋放的韌性訊號進一步強化上述趨勢。美國在上周六 (10 日) 為止一周的初領失業救濟金人數降至 19.8 萬人，低於市場預期的 21.5 萬人及前值 20.8 萬人，顯示勞動力需求依然強勁。


若加上去年 12 月非農就業數據中失業率下降的表現，市場對聯準會 (Fed) 短期內降息的預期持續降溫。

截至周四盤中，芝商所 (CME)FedWatch 數據顯示，市場押注 Fed 今年降息一次或不降息的機率達 37%，較去年底的 26% 明顯上升，降息至少三次機率則從 43% 降至 32%。

「0+1 次降息」機率超過「2 次以上」的轉變，推動 2 年期美債殖利率快速攀升，與 10 年期美債殖利率的利差持續縮小。

行情顯示，各天期的美債價格普遍下跌，短債殖利率領漲。截至周四收盤為止，2 年期美債殖利率漲 6.07 個基點至 3.564%，5 年期漲 5.94 個基點至 3.768%，10 年期漲 4.53 個基點至 4.171%，30 年期僅微漲 1.31 個基點至 4.796%。

Fed 內部分歧也在加劇。被視為「搖擺票」的紐約聯準銀行主席威廉斯周一 (12 日) 稱「貨幣政策目前處於良好狀態」，暗示近期不用降息。此後，多位偏鷹派的地區聯準銀行主席也公開支持暫停降息。

瑞穗銀行宏觀策略主管 Jordan Rochester 指出，美國最新就業數據強化了「新任聯準會主席上任前不降息」的市場敘事。

在美債殖利率期限結構上，摩根大通、道明證券等機構近期押注短期殖利率相對長期走高，反映出對 Fed 維持利率時間可能長於預期的判斷，這與過去一年流行的「殖利率曲線趨陡」交易形成對比。

儘管本周稍早公布的美國核心 CPI 數據超預期回落，且曾短暫提振降息預期，但多家華爾街機構已調整預測。摩根大通 (JPM-US)上周五 (9 日) 不再認為今年會降息，轉而預測 2027 年可能升息，滙豐(HSBC-US)(00005-HK) 一個月前已預測 Fed 在 2027 年前將按兵不動。

分析師認為，美國勞動市場的強勁表現與經濟韌性，正推動市場與 Fed 內部對利率路徑的共識向「維持現狀」傾斜，這一轉變恐將對全球金融市場產生深遠影響。


選擇權FedWatchCME芝商所初領失業救濟金降息降幅Fed聯準會摩根大通小摩滙豐HSBC

