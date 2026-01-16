華爾街大轉向！選擇權交易員押注Fed今年不降息 小摩HSBC等投行也倒戈

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-16 16:20

近期，選擇權交易投資人對聯準會 (Fed)2026 年利率政策的預期出現顯著轉變，越來越多人排除降息可能，轉而押注全年維持利率不變，這原本被視為「非主流」的觀點，正透過利率期貨市場的數據變化逐步顯現。

華爾街大轉向！選擇權交易員押注Fed今年不降息 小摩滙豐等投行也倒戈（圖：Shutterstock）

美國就業市場周四 (15 日) 釋放的韌性訊號進一步強化上述趨勢。美國在上周六 (10 日) 為止一周的初領失業救濟金人數降至 19.8 萬人，低於市場預期的 21.5 萬人及前值 20.8 萬人，顯示勞動力需求依然強勁。

若加上去年 12 月非農就業數據中失業率下降的表現，市場對聯準會 (Fed) 短期內降息的預期持續降溫。

截至周四盤中，芝商所 (CME)FedWatch 數據顯示，市場押注 Fed 今年降息一次或不降息的機率達 37%，較去年底的 26% 明顯上升，降息至少三次機率則從 43% 降至 32%。

「0+1 次降息」機率超過「2 次以上」的轉變，推動 2 年期美債殖利率快速攀升，與 10 年期美債殖利率的利差持續縮小。

行情顯示，各天期的美債價格普遍下跌，短債殖利率領漲。截至周四收盤為止，2 年期美債殖利率漲 6.07 個基點至 3.564%，5 年期漲 5.94 個基點至 3.768%，10 年期漲 4.53 個基點至 4.171%，30 年期僅微漲 1.31 個基點至 4.796%。

Fed 內部分歧也在加劇。被視為「搖擺票」的紐約聯準銀行主席威廉斯周一 (12 日) 稱「貨幣政策目前處於良好狀態」，暗示近期不用降息。此後，多位偏鷹派的地區聯準銀行主席也公開支持暫停降息。

瑞穗銀行宏觀策略主管 Jordan Rochester 指出，美國最新就業數據強化了「新任聯準會主席上任前不降息」的市場敘事。

在美債殖利率期限結構上，摩根大通、道明證券等機構近期押注短期殖利率相對長期走高，反映出對 Fed 維持利率時間可能長於預期的判斷，這與過去一年流行的「殖利率曲線趨陡」交易形成對比。

儘管本周稍早公布的美國核心 CPI 數據超預期回落，且曾短暫提振降息預期，但多家華爾街機構已調整預測。摩根大通 (JPM-US)上周五 (9 日) 不再認為今年會降息，轉而預測 2027 年可能升息，滙豐(HSBC-US)(00005-HK) 一個月前已預測 Fed 在 2027 年前將按兵不動。