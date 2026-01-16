鉅亨網新聞中心 2026-01-16 19:50

郭明錤披露，一般客戶與台積電的談判通常集中於「包產能」(即預先承諾購買特定數量的晶圓)，但黃仁勳在去年 11 月親赴台積電台南廠區時，提出了更為罕見的「包地」要求。輝達表示願意出資鎖定台積電 Fab 18 廠區旁規劃的 P10 與 P11 預留用地，其最終目標更是劍指尚未有明確建設定義的 P12 用地。

‌



(來源: X 平台貼文)

這項策略的轉變對台積電的財務規劃產生了顯著影響。在黃仁勳提出該要求之前，市場法人對台積電 2026 年資本支出的預期約落在 450 至 500 億美元之間。然而，受輝達強勁需求的推動，台積電公布的 2026 年資本支出預算已調升至 520 至 560 億美元的創紀錄水準。

目前先進製程 (如 3 奈米、2 奈米) 及先進封裝 (CoWoS) 產能極度緊張已是行業共識。郭明錤指出，台積電在產能分配上擁有一套嚴格的審核機制，通常僅會承諾提供低於客戶「樂觀需求量」的產能。

在這種背景下，郭明錤認為輝達的策略提供了一個範例：如果客戶希望獲得接近其最樂觀需求的充足產能，就必須像黃仁勳一樣，透過投入更多資金、承諾「包地養產能」並分擔建設成本，來獲取機會。

然而，隨著全球製造資源日趨緊縮，即便其他客戶 (如蘋果) 想效仿此做法，獲得最理想產能供應的難度正持續攀升。

輝達的積極布局，已使其在台積電的地位大幅提升。數據顯示，輝達可能在 2025 年的部分季度超越蘋果，正式成為台積電最大的客戶。

據報導，台積電 2025 年營收成長 36% 至 1,220 億美元，而輝達截至 2026 年 1 月的財年銷售額預計將成長 62%，蘋果產品營收在截至 2025 年 12 月的 12 個月內預計僅成長 3.6%。台積電高效能運算業務去年成長 48%，前一年成長 58%；而智慧型手機業務僅成長 11%，低於前一年的 23%。