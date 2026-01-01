鉅亨網編譯段智恆 2026-01-17 01:00



《路透》周五 (16 日) 報導，在關稅壓力一度讓併購活動停滯後，投資銀行家與私募股權業者普遍預期，2026 年零售與消費品產業的併購與首次公開募股 (IPO) 活動可望明顯回溫。多名交易人士指出，隨著市場逐步消化關稅衝擊，資本市場對相關產業的風險偏好正在改善。

本周於美國佛羅里達州奧蘭多舉行的 ICR 消費者產業大會，吸引超過 3,000 名企業高層、投資銀行家、律師與私募基金代表與會。多位與會人士表示，已有多家全國型餐飲與便利商店連鎖業者準備啟動 IPO 計畫，此外，包含有機嬰幼兒食品、汽車維修服務及家具零售等領域，也被點名是潛在上市或交易標的。

高盛 (GS-US) 消費零售業務共同主管 Ben Frost 指出，排隊準備上市的高品質企業數量，已來到自 2021 年以來的新高。他表示，若 IPO 市場重新啟動，將有助私募投資人更正常地退出投資，進一步帶動私募股權活動回溫。

關稅陰影淡化 併購動能逐步回流

會場氣氛與去年春季形成鮮明對比。當時，美國總統川普宣布一系列「解放日」關稅措施，重創市場信心，也迫使多筆消費與零售產業交易延後或喊停。不過，去年下半年市場逐步回穩，併購活動重新升溫，並促成數筆大型交易。

Frost 指出，企業仍將焦點放在成長與綜效，且開始評估過去幾年較不敢碰觸的大型交易。他認為，去年下半年已是新一輪交易循環的起點。

近年來，多家消費品牌也選擇拆分或重整結構，以釋放價值。包括食品與飲料產業，以及成衣與日用品領域，都陸續出現企業分拆、出售資產或策略性收購的案例。

私募資金與投資人施壓成推力

法律與投資顧問指出，行動派投資人未來也可能成為推動交易的重要力量。近期已有投資人進場布局多家知名零售品牌，雖尚未明確要求併購或拆分，但市場普遍認為相關壓力可能逐步浮現。

另一方面，私募基金在部分交易中已開始擊敗企業買家。部分投資人指出，許多品牌在大型企業體系內逐漸失去定位，消費者也不再買單，反而為企業分拆或出售創造契機。今年零售與消費品產業，可能出現更多企業切割或資產剝離案例。