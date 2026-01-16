鉅亨網編譯段智恆 2026-01-16 20:10

《路透》周五 (16 日) 報導，在伊朗政府加強鎮壓異議人士、全面限縮網路通訊之際，馬斯克旗下的衛星網路服務星鏈 (Starlink) 正面臨成立以來最受矚目的資安與地緣政治考驗之一。自俄烏戰爭期間成為突破政府斷網的重要通訊工具後，星鏈如今再度被推上國際焦點，成為伊朗對抗示威活動中的關鍵資訊生命線。

馬斯克星鏈對上伊朗國家機器！這次不只是斷網那麼簡單(圖：REUTERS/TPG)

星鏈母公司 SpaceX 本周稍早宣布，將對伊朗用戶提供免費服務，使這家美國太空公司直接捲入另一處高度敏感的地緣政治熱點。多名行動人士、分析師與研究人員指出，這也讓一支位於美國的工程團隊，正面迎戰一個擁有衛星干擾與訊號欺騙能力的區域強權。

外界普遍認為，SpaceX 如何抵禦伊朗對其最具獲利能力業務的攻擊，將受到美國軍方與情報單位密切關注，因為星鏈及其軍用版本「Starshield」已被廣泛用於軍事與安全用途；與此同時，中國等正積極發展自有衛星網路星系的國家，也將觀察這次實戰表現。隨著 SpaceX 評估今年進行公開上市，伊朗局勢也被視為星鏈向投資人展示技術與韌性的關鍵時刻。

美國國防部前太空政策主管普倫 (John Plumb) 表示，目前全球仍處於太空通訊發展的早期階段，而 SpaceX 是唯一能在此規模下提供服務的業者；但他也指出，壓制型政權試圖完全切斷通訊的時代，正逐漸走向終結。

示威者透過星鏈傳出鎮壓影像

近一周以來，伊朗各地爆發大規模抗議活動，據報已有數千名示威者喪生。德黑蘭當局下令限制通訊，使外界難以掌握鎮壓行動的實際規模。在此背景下，相較於電纜與行動基地台網路更難遭到干擾的星鏈，成為記錄現場狀況的重要工具。

國際特赦組織伊朗研究員巴赫雷尼 (Raha Bahreini) 表示，該組織已查證數十段來自伊朗的影像，內容包括示威者遭到安全部隊射殺或受傷的畫面，幾乎全數來自能夠使用星鏈的人士。不過，她也指出，持續的通訊限制，已嚴重阻礙人權團體與伊朗境內人士聯繫，增加評估暴力程度的難度。

儘管星鏈在伊朗屬於非法服務，美國非營利組織 Holistic Resilience 估計，已有數以萬計的終端設備被走私進入伊朗，但實際啟用數量仍不明。該組織指出，正與 SpaceX 合作，監測伊朗試圖干擾星鏈系統的行動。

干擾器與假 GPS 訊號成攻防重點

星鏈是全球首個大規模「太空直送網路」系統，2024 年為 SpaceX 創造約 150 億美元營收，並在戰爭與偏遠地區通訊中扮演關鍵角色。該系統由約 1 萬顆低軌道衛星組成，以每小時約 2.7 萬公里的速度運行，使訊號比傳統單一大型衛星更難被鎖定與阻斷。

專家指出，伊朗很可能動用衛星干擾器削弱星鏈訊號，並透過所謂的 GPS 訊號欺騙 (Spoofing)，發送假定位訊號干擾終端設備運作。英國的伊朗反對派網路間諜調查員加里布(Nariman Gharib) 表示，這類攻擊會嚴重拖慢連線速度，使影音通話幾乎無法使用。

伊朗試圖追蹤並封堵終端設備

星鏈未獲伊朗官方營運許可，但馬斯克本人多次在其社群平台 X 上證實服務存在，使伊朗政府多年來持續嘗試反制。2022 年艾米尼 (Mahsa Amini) 之死引發抗議期間，馬斯克曾透露，伊朗境內已有近百個星鏈終端運作。

今年 6 月伊朗與以色列爆發為期 12 天的衝突後，伊朗國會通過新法，對使用或散布 Starlink 設備者祭出嚴厲刑責。伊朗亦透過外交管道，要求聯合國國際電信聯盟 (ITU) 施壓美國與挪威 (星鏈註冊地) 封鎖該服務，並指控外國勢力曾在軍事行動中部署 Starlink 設備。