鉅亨網編譯段智恆 2026-01-16 21:00

分析人士預期，Netflix 第四季營收可望創下自 2020 年以來最強的假期檔成長動能，主要受惠於一系列強勢原創內容，包括熱門影集《怪奇物語》最終季、《鋒迴路轉》系列最新電影，以及聖誕節當天轉播的 NFL 美式足球賽事。

不過，投資人目光已開始放眼未來。Netflix 在廣告與電玩等高投入新業務上，至今尚未看到明顯回報，而《怪奇物語》即將完結，也讓平台面臨「招牌內容空缺」的挑戰，外界普遍認為，這正是 Netflix 積極爭取華納兄弟內容資產的關鍵背景。

華納兄弟交易成市場關注核心

Netflix 提出以 827 億美元收購華納兄弟串流與影視資產，若交易成真，將可一口氣納入《六人行》、《權力遊戲》與《哈利波特》等重量級內容庫。分析師指出，相較於迪士尼等競爭對手，Netflix 長期缺乏可反覆延伸的超大型 IP，而華納兄弟的作品可望填補這一缺口，並發展新一代前傳、續作或衍生影集。

這將是 Netflix 自去年 12 月 5 日宣布交易後，首次在財報會議中回應分析師提問。PP Foresight 分析師 Paolo Pescatore 指出，市場關注焦點將放在交易的下一步，以及 Netflix 如何向投資人說明其戰略意圖。

目前，Netflix 正與派拉蒙影業 (PSKY-US) 展開激烈競逐，後者已提出 1084 億美元收購整個華納兄弟探索集團，包括 Netflix 並不感興趣的有線電視資產。路透先前報導，Netflix 計畫將原本的現金加股票方案，轉為全現金出價，相關談判預料將持續數月，同時也將面臨美國與歐洲監管機構的嚴格審查。

若成功收購華納兄弟，Netflix 全球訂戶數將一舉攀升至約 4.28 億戶，進一步擴大其市場主導地位。不過，投資人也關切此舉是否會引發反壟斷疑慮。Netflix 主張自身主要競爭對象是 YouTube，而非傳統串流平台，但監管單位是否接受此一說法，仍有變數。

現場直播內容成營收新引擎

至於財報本身，分析師普遍認為，現場直播內容在吸引用戶與提升黏著度方面，將扮演愈來愈重要的角色。Netflix 於聖誕節轉播的底特律雄獅對上明尼蘇達維京人比賽，已創下美國主要聯盟運動史上最高串流收視紀錄。