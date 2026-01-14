鉅亨網編譯段智恆 2026-01-14 23:40

根據《紐約時報》(NYT) 周三 (14 日) 報導，明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 表示，川普政府過去一年對聯準會 (Fed) 採取的一連串行動，本質上「都是圍繞著貨幣政策」，並在司法部對 Fed 展開刑事調查後，公開為主席鮑爾 (Jerome Powell) 辯護，同時強調 Fed 獨立性對美國經濟的重要性。

卡什卡里在受訪時指出，鮑爾日前針對相關爭議的說明相當準確，並形容這個時刻正是向美國民眾解釋，為何 Fed 能不受政治干預地制定利率政策，對經濟健康與活力至關重要。

‌



卡什卡里挺鮑爾：行政施壓本質是貨幣政策之爭

美國司法部上周五向 Fed 發出大陪審團傳票，調查與華府總部整修工程相關的支出問題。鮑爾隨後發布罕見影片聲明，指控政府試圖以整修成本作為「藉口」，對 Fed 施壓，迫使其降低借貸成本。

卡什卡里表示，過去一年事態不斷升級，實際上就是圍繞著利率政策的角力。他指出，金融市場對此反應相對冷靜，反映投資人對跨黨派國會議員支持聯準會獨立性的「某種程度安心」。

他也提到，最高法院過去一年多次釋出訊號，顯示其對 Fed 的看法不同於其他獨立機構，未完全賦予行政部門更大干預權限，這對維持央行地位具有重要意義。

最高法院聽證在即 Fed 獨立性成焦點

最高法院預計下周就「總統對 Fed 人事的影響力」展開聽證，審理與聯準會理事庫克 (Lisa Cook) 相關的案件。川普去年曾試圖以房貸詐欺指控將其免職。

依據《聯準會法》，總統僅能在「有正當理由」的情況下解除聯準會官員職務，通常解釋為瀆職或未善盡職責。卡什卡里警告，若最高法院支持川普立場，未來總統將可幾乎不受限制地撤換 Fed 官員，這將動搖 Fed 獨立性的「基石」。

這場聽證將在 Fed 今年首次利率決策會議前一周舉行，時機格外敏感。

卡什卡里：1 月不急著降息 關稅恐推升通膨

在貨幣政策方面，卡什卡里表示，目前利率水準介於 3.5% 至 3.75%，讓 Fed 處於「相當不錯的位置」，他不認為 1 月有立即降息的必要，但今年稍晚仍可能具備調整空間。

卡什卡里今年為聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票成員之一。去年 12 月會議中，Fed 內部分歧明顯，有三名官員反對降息，另有四人提出「溫和反對」，卡什卡里即為其中之一。

他指出，雖然企業招聘放緩，但尚未出現大規模裁員，顯示經濟仍具韌性。相較之下，通膨水準偏高，加上他預期川普關稅政策將持續推升物價，使他對過早降息保持謹慎。

卡什卡里警告，通膨高於 2% 目標的情況，可能再持續兩到三年，甚至演變為更長期的通膨壓力。不過，若失業率明顯攀升，且通膨同步降溫，他將重新評估政策立場。