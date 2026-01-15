對鮑爾動用司法手段 彭博：川普恐親手堵住Fed降息之路

鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-15 07:38

美國總統川普再度拉高他與聯準會 (Fed) 主席鮑爾之間的衝突，對鮑爾啟動刑事調查，彭博解析，此舉不但在共和黨內部引發罕見反彈，甚至反而可能讓鮑爾在 Fed 待得更久，並讓川普想要降息的目標變得更加困難。

川普政府的刑事調查，名義上焦點是建築整修相關證詞，但真正的焦點恐怕是貨幣政策。彭博指出，這起前所未見的調查，可能會強化鮑爾與其他央行官員原有的立場，也可能打亂川普以「實境秀」風格遴選下一任 Fed 主席的計畫。

鮑爾的 Fed 主席任期將於 5 月屆滿，但理事任期則是到 2028 年 1 月才惠屆滿，雖然慣例上 Fed 主席通常在任職結束後一併卸下理事職務，但鮑爾最終仍可能在卸任主席後決定留在理事會，這也讓市場格外關注他的未來動向 。

目前少數共和黨國會議員已經對川普的最新攻勢有所反彈，包括不再尋求連任的參議員 Thom Tillis。

這些共和黨議員警告，在鮑爾的案子釐清之前，可能會阻擋任何新的 Fed 人事任命案。結果可能是，鮑爾被迫或被動留任在主席位子上更長時間，甚至促使他在主席任期結束後仍留在理事會，作為防止進一步政治干預的「護欄」。

彭博指出，此事的影響層面恐怕不只侷限於華盛頓。即便聯邦政府公布的通膨數據已有所改善，支持降息的經濟條件也逐漸成熟，但愈來愈多跡象顯示，Fed 獨立性正受到威脅，這反而可能推升風險溢酬，使長期借貸成本維持在較高水準。