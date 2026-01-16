鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-16 12:01

據《Investing.com》，富國銀行 (Wells Fargo) 在其 2026 年展望中，廣泛上調對半導體產業的評級，認為即便今年以來表現強勁，該產業仍具備進一步上行的空間。

該行強調，AI 需求指標、以符元 (token) 為核心的供需模型，以及晶圓製造設備的預測，都是其分析的關鍵依據。

富國銀行將超微 (Advanced Micro Devices, AMD)(AMD-US) 列為首選股，理由包括「MI450X 的產品管線持續擴張、伺服器 CPU 市占率提升，以及嵌入式業務復甦」。

同時，富國銀行也將博通 (Broadcom)(AVGO-US) 股票評級上調至加碼 (Overweight)，目標價 430 美元，認為市場對其毛利率的擔憂「被過度放大」，並看好「Google TPU 帶來的上行潛力，以及多項客製化 XPU 項目的量產」。

富國銀行也維持對其所稱的「記憶體超級周期」的正面看法，指出美光 (Micron)(MU-US) 有望達成「每股盈餘 (EPS) 超過 40 美元」，而 SanDisk(SNDK-US) 預期將提升至「每股盈餘超過 30 美元」。

儘管該族群已是「市場共識的多頭部位」，富國銀行表示，對於應用材料而言，供需動態趨於緊俏，支持「2027 年晶圓製造設備加速成長」的看法，因此將其相關預估平均上調約 10%。