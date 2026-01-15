鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-15 14:20

甲骨文 (ORCL-US) 周三 (14 日) 遭債券持有人提告，理由是這家由億萬富豪艾里森 (Larry Ellison) 擔任董事長的公司，隱瞞為了興建 AI 設施必須出售大量額外債務一事，導致他們蒙受損失。

蓄意隱瞞AI舉債計畫？甲骨文遭債券投資人告上法庭 (圖:Shutterstock)

這是一樁集體訴訟，由一群在 9 月 25 日買進甲骨文發行 180 億美元債券的投資人向紐約州曼哈頓法庭提出。發債前兩周，正是甲骨文宣布與 OpenAI 敲定 3000 億美元算力大單的時機。

根據原告，他們買進債券後僅七個禮拜，甲骨文就重返資本市場尋求 380 億美元貸款，用在 OpenAI 協議中位於德州和威斯康辛州的兩座資料中心時，令人措手不及。

債券持有人表示，債市對甲骨文額外舉債的反應「迅速而強烈」。

隨著市場意識到信用風險上升，他們所持有的甲骨文債券價格下跌，殖利率與利差也愈來愈接近較低評級公司的水準。甲骨文五年期信用違約合約 (CDS) 則一度觸及 2009 年全球金融危機期間以來的最高水準。

以俄亥俄州木工退休金計畫 (Ohio Carpenters" Pension Plan) 為首的債券持有人表示，甲骨文在最初債券發行文件中宣稱「可能」需要額外融資的陳述，是虛假且具有誤導性的，因該公司當時已擬定具體的融資計畫。

債券持有人指出，甲骨文公司、甲骨文董事長艾里森、前執行長 Safra Catz、會計長 Maria Smith 及 16 家承銷銀行，都應依據 1933 年《聯邦證券法》對相關陳述負起嚴格責任，並應賠償損害，但未具體說明金額。

甲骨文周三一度下挫逾 5%，終場仍跌 4.3%，報 193.61 美元，目前距離去年 9 月創下的歷史高點 344.21 美元已近乎腰斬。。