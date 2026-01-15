鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-15 12:08

據《MarketWatch》報導，巴克萊 (Barclays) 分析師在最新報告中指出，未來十年人形機器人的市場規模可望大幅擴張，而投資人目前已有三種主要方式可以提前為這項趨勢布局。

近年來，人形機器人成為機器人領域的關注焦點。支持者認為，人形機器人最終可被整合進原本為人類設計的各種環境，從工廠到家庭，以及其間的各類場景，執行多樣化工作。

不過，專家指出，多數相關技術仍處於早期發展階段。在 2026 年，僅會有少數人形機器人將開始在美國家庭進行測試，電機與電子工程師學會 (IEEE) 資深成員、機器人學家 Ayanna Howard 上個月將此進展形容為機器人公司追求的「聖杯」。

由 Zornitsa Todorova 領銜的巴克萊分析師表示，目前規模約 20 億至 30 億美元的人形機器人市場，至 2030 年可能逐步成長至 250 億美元。在該行的基本情境下，2035 年市場規模可達 400 億美元，若以樂觀情境預測，甚至上看 2,000 億美元。

巴克萊指出，這將為關鍵機器人零組件製造商帶來順風，包括致動器與齒輪等。摩根士丹利 (Morgan Stanley) 則預測，為滿足全球機器人產業需求，到 2050 年光是馬達就需要 2.5 兆美元的市場規模。

Todorova 在周三 (14 日) 的報告中表示，「許多工業企業並非第一波人工智慧 (AI) 成長浪潮的核心，當時的重點在模型建構與軟體。第二波──實體 AI──則讓一批全新公司走到聚光燈下。」

花旗 (Citi) 分析師看好 Schaeffler，認為其可望提供人形機器人所需材料清單中至少 50% 零組件。花旗指出，這家德國企業已向 14 家人形機器人製造商交付原型訂單，並預期未來兩年可將部分訂單轉化為營收。Schaeffler 周二也宣布，將向英國新創公司 Humanoid 供應致動器。

花旗由 Ross MacDonald 領銜的分析師團隊寫道，「如果歐洲要誕生一家人形機器人硬體冠軍企業，我們認為 Schaeffler 有機會擔此重任。」

除了 Schaeffler 外，摩根士丹利分析師也看好數十家公司在人形機器人硬體領域的機會，從英特爾 (Intel)(INTC-US)、德州儀器 (Texas Instruments)(TXN-US)，到三星 (Samsung) 與 THK。巴克萊指出，未來五年相關產業的併購活動可能加速，企業將藉此強化供應鏈並確保取得技術。

巴克萊也表示，人形機器人的進展將有利於國防科技公司，這些公司生產無人機、自駕車與其他先進產品，感測器、馬達等核心技術可跨領域應用。

舉例來說，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 晶片同時被應用於無人駕駛車與無人機。Lucid 計劃以 Thor 平台驅動其自動駕駛軟體，而 AeroVironment 則將使用該平台的前一代產品，應用於新一代電動垂直起降 (eVTOL) 載具。

巴克萊指出，「一個領域的進步，會加速另一領域的發展。戰場用的四足機器人或外骨骼裝甲，與商用人形機器人仰賴的是相同的核心技術，只是為作戰環境進行強化。」

此外，機器人產業也高度依賴關鍵礦物，包括 17 種被列為稀土的元素。根據《路透》，中國是目前全球最大的稀土開採與生產國，2025 年出口量達 62,585 公噸。

巴克萊指出，「隨著實體 AI 採用加速，對戰略性礦物的需求將大幅上升，類似汽車產業起飛時期的石油。」需求增加也將進一步放大分散供應鏈、降低對中國依賴的必要性。

在近期一份報告中，摩根士丹利點名三檔非中國的稀土概念股，包括澳洲的 Lynas Rare Earths、Iluka Resources，以及美國的 MP Materials(MP-US)，而美國國防部是 MP Materials 的最大股東。

投資人也可選擇直接投資人形機器人公司，但其中多數仍為未上市企業。巴克萊點出 10 家其認為最具實力的人形機器人開發商，包括正與 xAI 合作開發 Optimus 機器人的特斯拉 (Tesla)(TSLA-US)，以及豐田 (Toyota)，該公司早在 2005 年就發表首款人形機器人。現代汽車 (Hyundai) 旗下 Boston Dynamics 也名列巴克萊首選。估值達 390 億美元的人形機器人新創 Figure AI，以及計劃今年稍晚向美國客戶交付家用機器人 Neo 的 1X Technologies 也同樣上榜。