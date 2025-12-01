鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-24 02:34

華納兄弟探索第五大股東 Harris Oakmark 表示，修改後的條件「仍不夠好」，將繼續觀望，等待派拉蒙提出更具吸引力的方案。

‌



Harris Oakmark 截至 9 月底持有約 9,600 萬股華納兄弟探索股票，約占 4% 股權。該機構投資組合經理暨美國研究總監 Alex Fitch 在給《路透》的電郵中指出：「派拉蒙這次的調整是必要的，但還不夠。我們認為兩個方案難分高下，而改變路線本身就有成本。如果派拉蒙真心想贏，必須拿出更大的誘因。」

Ellison 家族試圖消除融資疑慮

華納兄弟探索董事會此前建議股東拒絕派拉蒙的提案，轉而支持 Netflix 每股 23.25 美元現金加 4.50 美元 Netflix 股票的方案，理由是派拉蒙融資『未提供完整擔保』。

派拉蒙周一修改其收購提案，將重點放在強化融資可信度。派拉蒙執行長之父、甲骨文 (ORCL-US) 共同創辦人 Larry Ellison 將親自擔保其中 404 億美元資金。藉此化解市場先前對派拉蒙部分融資來自可撤回信託的擔憂。

此外，派拉蒙也將監管未過關時需支付的分手費，從 50 億美元提高至 58 億美元，以匹敵 Netflix(NFLX-US) 的條件，但仍未調高每股 30 美元的收購價。

交易若完成，派拉蒙將取得擁有 HBO Max 的華納兄弟探索，並掌控《哈利波特》、《魔戒》與《超人》等重要 IP。

華納兄弟探索股東目前有到 1 月 21 日的時間決定是否接受收購，期限已由原本的 1 月 8 日延後。

投資人看法分歧

芝加哥投資公司 IHT Wealth Management 投資長 Yussef Gheriani 表示，這場競標戰凸顯華納兄弟探索資產的吸引力。該公司同時持有華納兄弟探索、Netflix 與派拉蒙股票。他表示，可能會遵循董事會建議，因為董事會對交易細節的掌握更為深入。