鉅亨網新聞中心 2025-12-18 15:15

當市場情緒不對，即使是平時看起來不起眼的小麻煩，都足以讓那些寄望於人工智慧熱潮推動股市上漲，並在 2026 年帶來一波債務融資浪潮的投資者感到恐慌。

大金主拒絕輸血 甲骨文AI敍事受挫 股價再遇重擊(圖:shutterstock)

最新的波折，是甲骨文 (ORCL-US) 位在密西根州計畫的百億美元 AI 資料中心融資，由於長期合作夥伴 Blue Owl Capital 並未出資，引發投資者恐懼，重新引發市場對人工智慧產業估值和債務水準的擔憂，造成甲骨文股價重挫。

據報導，甲骨文最大的貸款合作夥伴 Blue Owl Capital 已拒絕支持價值 100 億美元、容量 1GW 的資料中心交易。消息人士指出，貸款方對甲骨文不斷增長的資本支出和債務表示擔憂，並要求「更嚴格的租賃和債務條款」。Blue Owl 發現密西根州的租賃和債務條款相對於其他交易較為不利。

受此消息影響，甲骨文股價周三 (17 日) 收盤大跌 5.4%，收在 178.46 美元，創下半年新低。此次拋售潮拖累了整個科技股市場，那斯達克綜合指數下跌 1.81%，輝達 (NVDA-US) 和 Alphabet(GOOG-US) 的股價也隨之下跌。保護甲骨文債務免於違約的成本，也飆升至接近金融危機以來最高。

巨額租賃義務引發擔憂

甲骨文在為 AI 建設進行大規模融資時，面臨著比其他大型雲公司更嚴格的審查，因為它缺乏強勁的內部現金流。甲骨文利用將債務與特殊目的實體掛鉤的「表外」融資結構，透過租賃這些設施來償還債務。

然而，這已使其租賃義務承諾高達 2480 億美元。此外，甲骨文目前自由現金流為負 130 億美元，且 1270 億美元債務中有高達 250 億美元將在三年內到期。

融資夥伴更迭與市場前景

據報導，甲骨文已與 OpenAI 簽署協議，利用密西根州資料中心進行 AI 計算，Blue Owl 的退出使該協議面臨僵局。儘管如此，甲骨文發言人 Michael Egbert 表示，開發夥伴 Related Digital 已從競爭者中選出「最佳股權夥伴」，Blue Owl 並非該選擇。目前，黑石集團正在就股權資本進行磋商，而美國銀行正領銜一筆約 140 億美元的債務交易。