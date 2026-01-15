鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-15 16:50

近日，全球首富馬斯克旗下 AI 助理 Grok 捲入一場規模空前的性騷擾醜聞。從上月底起，持續一周多的時間裡，任何用戶都可以透過 X 平台內建的 Grok 聊天機器人，對幾乎任何人的照片進行「一鍵脫衣」，包含兒童，該功能並非隱藏在暗網角落，而是直接嵌入擁有數億用戶的 X 平台，引發全球嘩然。

Grok「一鍵脫衣」功能闖大禍！印尼大馬帶頭封殺 英國歐盟群起調查 美媒：別讓馬斯克脫身（圖：Shutterstock）

《大西洋月刊》周二 (13 日) 報導，在這場風波中，Grok 的「Ask Grok」影像產生功能被惡意濫用，達到驚人程度。高峰期每小時產生數千次此類操作，受害者包括普通女性、瑞典副首相等政要，甚至明顯未成年的少女。

用戶在平台上公然使用「@grok 給她穿上比基尼」等指示，將性騷擾行為轉化為病毒式傳播的迷因。更令人擔憂的是，這些指令往往針對公開反對該工具的女性，形成明顯的恐嚇效應。

面對輿論壓力，馬斯克最初的反應令人咋舌，不僅對此一笑置之，還在個人帳號轉發自己和烤麵包機穿著比基尼的 AI 生成圖像，試圖淡化事件嚴重性。更令人不解的是，在 X 安全團隊承諾處理非法內容後，平台僅對功能施加最低限制，僅將圖像生成權限改為「僅限付費訂閱用戶使用」，此舉實際上是將非自願性的色情圖像製作變成了平台的付費功能，引發更大爭議。

與同業對手形成鮮明對比的是，兩年前 Gemini 因生成不當圖像引發爭議時，谷歌立即暫停相關功能進行整改，但馬斯克及其團隊迄今未給出令人信服的解決方案，僅稱「製作非法內容者將面臨後果」。這種態度差異凸顯了不同科技公司在企業責任認知上的差距。

更值得關注的是資本市場的沉默。在 Grok 性騷擾風波持續期間，xAI 宣布完成新一輪融資，估值約 2300 億美元。包括 Andreessen Horowitz、紅杉資本、貝萊德等頂級投資機構均參投。

當被問及是否支持利用 Grok 產生非自願的色情化圖像時，多數投資人選擇沉默或拒絕置評，僅微軟明確表示，只向企業提供不含影像產生功能的 Grok 語言模式。

科技供應鏈上的關鍵企業也大多保持緘默。為 X 平台和 Grok 提供基礎設施支援的谷歌、蘋果、甲骨文、輝達等公司，除微軟外均未回應質詢。這種集體沉默反映科技業在 AI 倫理監管上的缺席。

政府層級的反應呈現兩極化。英國、印度和歐盟均宣布對 X 展開調查，馬來西亞和印尼則直接封鎖 Grok，但美國官方態度令人困惑。美國戰爭部部長赫格塞思在風波期間訪問 SpaceX 總部，宣布 Grok 將加入五角大廈的 AI 平台。當被問及色情內容問題時，赫格塞思僅稱將「遵守法律法規」。

更令人擔憂的是政治人物的雙重標準，德州參議員克魯茲一方面共同發起打擊 AI 生成色情內容法案，一方面又在 X 上發布與馬斯克親密合照，配文「見到這傢伙總是很棒」。這種矛盾行為揭示了權力與問責之間的脫節。

報導指出，這場危機暴露了 AI 技術發展的系統性風險。透過將病毒式傳播與影像生成結合，xAI 實際上建構了一個可大規模生產非法內容的機制。

專家也強調，當平台上海量出現此類內容時，最危險的後果是讓非法圖像看起來「正常化」，從而模糊道德底線。

目前，儘管輿論風波暫歇，但核心問題遠未解決。X 平台仍保留著透過「編輯影像」按鈕和獨立應用程式繞過限制的途徑。

更重要的是，整個事件中無人承擔責任，從馬斯克到投資者，從合作夥伴到監管機構，形成了一條完整的責任缺失鏈。

這場醜聞超越傳統的科技倫理討論，成為檢驗數位時代問責機制的試金石。當世界首富的公司能縱容大規模性騷擾而免受實質懲罰，當頂級投資機構對明顯倫理問題選擇沉默，當政府監管在商業利益前退縮，都揭露了一個必須正視的殘酷現實，也就是在當前的 AI 競賽中，技術進化速度已遠遠超越倫理和法律的跟進能力。