鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-13 06:28

黃金周一 (12 日) 突破每盎司 4600 美元衝上歷史新高，白銀也刷新歷史紀錄，川普政府對聯準會 (Fed) 主席鮑爾展開刑事調查所引發的不確定性，讓投資人奔逃到避險資產中。

黃金現貨價上漲 2.2%，報每盎司 4609.58 元，盤中稍早漲至 4629.94 美元，創歷史新高。

2 月交割的黃金期貨上漲 2.5%，報每盎司 4614.70 美元。

法國興業銀行全球大宗商品研究主管 Michael Haigh 說：「高度不確定性直接影響黃金市場，而且幾乎每周都新增一個不確定因素。」

他補充說，支撐金價上漲的背景短期內不太可能逆轉。黃金去年飆升逾 64%，創 1979 年以來最佳表現，白銀則交出史上最強年度漲幅，達 146.8%。

川普政府擴大施壓 Fed，針對鮑爾在大樓翻修案的言論威脅提告，對此鮑爾表示，川普政府此舉是為了獲得更多降息控制權的「藉口」。

鮑爾任期將於 5 月結束。Fox News 報導指出，川普政府預定面試貝萊德高層里德 (Rick Rieder)，從決選四人名單中挑出一位接替鮑爾的職務。

在去年共降息 3 碼 (75 個基點) 之後，Fed 預料將在 1 月 27-28 日的決策會議上按兵不動。不過，市場認為今年稍晚可能再降息兩次，這種看法支撐著對黃金等不孳息資產的需求。

地緣政治緊張局勢也持續升溫，川普正在權衡對伊朗鎮壓抗議的致命行動作出回應，他已經罷黜委內瑞拉總統尼馬杜洛 (Nicolas Maduro)，並提出收購格陵蘭的想法。

其他貴金屬交易

現貨白銀盤中登上每盎司 86.22 美元新高，終場上漲 6.8% 至每盎司 85.39 美元。

現貨白金上漲 3%，報每盎司 2342.10 美元。

現貨鈀金上漲 2.5%，報每盎司 1861.44 美元。