最擁擠的交易！散戶月砸9億美元狂掃白銀ETF 分析師：這次與迷因熱潮不同
鉅亨網編輯林羿君
根據 Vanda Research 最新發布的報告指出，白銀已正式成為當前大宗商品市場中最受散戶青睞且交易最為擁擠的資產
報告顯示，在過去短短 30 天內，散戶投資者對白銀相關交易所交易基金（ETF）的投入金額已突破 9.2 億美元，其中 iShares Silver Trust 更在近期創下單日近 7,000 萬美元的資金流入紀錄，此等規模已接近 2021 年迷因股熱潮時的歷史高峰。
白銀市場的強勁走勢直接反應在價格漲幅上，該指標性 ETF 今年以來已成長超過三成，過去一整年的漲幅更是達到驚人的 210.9%。與此同時，現貨白銀價格頻頻刷新紀錄，一度突破每盎司 93 美元的高點。
這股熱潮不僅限於實體金屬或 ETF，相關礦業公司股票的表現同樣亮眼，追蹤白銀礦業公司的 MSCI ACWI 指數在過去十二個月內飆升了約 225%，顯示投資者正全方位布局白銀市場。
與 2021 年由短暫投機驅動的「白銀飆升」不同，Vanda Research 認為本次行情展現出更具結構性的積累特徵。
白銀目前的角色已從過去的純投機資產，轉變為核心的宏觀交易工具，散戶投資者甚至深入參與了反向槓桿基金等複雜工具，顯示其對市場波動的高度參與。這種結構性的資金流入，意味著白銀在投資組合中的地位正在發生質變。
然而，面對如此迅猛的漲勢，市場專家也提出警示。景順另類 ETF 策略主管凱西 · 克里斯基指出，白銀價格在過去歷經 45 年才突破 50 美元大關，如今卻在最近短短三個月內迅速竄升至 80 美元以上。
這種極短時間內的巨大漲幅令部分專業人士感到憂慮，提醒投資者在參與這場「白銀盛宴」的同時，仍須留意價格過快拉升後可能隱藏的修正風險。
