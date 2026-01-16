鉅亨網編輯林羿君 2026-01-16 12:20

根據 Vanda Research 最新發布的報告指出，白銀已正式成為當前大宗商品市場中最受散戶青睞且交易最為擁擠的資產

最擁擠的交易！散戶月砸9億美元狂掃白銀ETF 分析師：這次與迷因熱潮不同。(圖:shutterstock)

報告顯示，在過去短短 30 天內，散戶投資者對白銀相關交易所交易基金（ETF）的投入金額已突破 9.2 億美元，其中 iShares Silver Trust 更在近期創下單日近 7,000 萬美元的資金流入紀錄，此等規模已接近 2021 年迷因股熱潮時的歷史高峰。

白銀市場的強勁走勢直接反應在價格漲幅上，該指標性 ETF 今年以來已成長超過三成，過去一整年的漲幅更是達到驚人的 210.9%。與此同時，現貨白銀價格頻頻刷新紀錄，一度突破每盎司 93 美元的高點。

這股熱潮不僅限於實體金屬或 ETF，相關礦業公司股票的表現同樣亮眼，追蹤白銀礦業公司的 MSCI ACWI 指數在過去十二個月內飆升了約 225%，顯示投資者正全方位布局白銀市場。

與 2021 年由短暫投機驅動的「白銀飆升」不同，Vanda Research 認為本次行情展現出更具結構性的積累特徵。