鉅亨網編譯許家華 2026-01-09 06:18

黃金價格週四 (8 日) 持穩，投資人靜待即將公布的美國非農就業報告，以研判聯準會未來的貨幣政策走向，但短期內受到商品指數調整影響，金價上行空間仍受壓抑。

現貨金價持平於每盎司 4,452.64 美元，盤中一度下探至 4,406.89 美元的低點。

2 月交割的美國黃金期貨小幅下跌，收盤價報每盎司 4,460.70 美元。

年度彭博商品指數再平衡作業已於本週展開，該機制會定期調整各項商品的權重，以反映最新的市場狀況。RJO Futures 資深市場策略師哈伯康指出，在商品指數重新配置的過程中，黃金與白銀在接下來幾個交易日都將面臨一定賣壓，「等到下週中旬塵埃落定後，將會為長線資金重新進場提供不錯的機會」。

市場焦點同時放在週五公布的美國非農就業數據。根據路透社調查，經濟學家預估 12 月新增就業人數為 6 萬人，低於前一個月的 6.4 萬人，失業率則可望由 4.6% 小幅降至 4.5%。目前市場已反映聯準會今年可能降息兩次的預期。由於黃金屬於不孳息資產，通常在低利率環境下表現較佳。

其他勞動市場數據亦顯示美國就業動能略有降溫。上週初領失業救濟金人數溫和上升，先前公布的數據也顯示，11 月職缺數下滑幅度高於預期，12 月民間部門就業成長未達市場預估。