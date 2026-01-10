鉅亨網編譯許家華
國際金價週五 (9 日) 上揚，投資人評估美國就業數據表現弱於預期以及更廣泛的政策與地緣政治不確定性，推升黃金等貴金屬需求，帶動價格走高。
黃金價格在 2025 年 12 月 26 日曾觸及歷史高點每盎司 4,549.71 美元。
美國 12 月非農就業人數僅增加 50,000 人，低於市場原本預期增加 60,000 人，而失業率降至 4.4%，略優於預期的 4.5%。市場分析指出，就業成長不如預期顯示勞動力市場仍疲弱，加上地緣政治緊張與潛在油價上揚帶來通膨壓力，推動避險資產需求上升。
投資人仍預期今年至少有兩次美國聯準會降息，此一利率前景有利於黃金等無息資產表現。全球地緣政治風險持續高漲，包括伊朗國內動盪升級、俄羅斯與烏克蘭戰事延續、美國拘捕委內瑞拉總統尼古拉斯・馬杜羅，以及華盛頓重申可能掌控格陵蘭等議題，都強化市場避險情緒。
市場研究機構 Metals Focus 預測，受到去美元化趨勢與地緣政治風險影響，黃金價格有機會在 2026 年衝上每盎司 5,000 美元以上。另一方面，印度黃金零售需求因高價壓抑而疲弱，中國黃金升水則出現擴大現象。美國最高法院在一項挑戰總統川普全球關稅合法性的重大案件上，原本預期週五可能做出裁決，但延後至 1 月 14 日公布，也增加市場不確定性。
美國銀行指出，由於貿易爭端造成實物市場緊縮，加上中國進口增加，已上調 2026 年平均鉑金與鈀金價格預測。
