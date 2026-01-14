鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-14 07:28

川普政府周二 (13 日) 正式放行輝達 (NVDA-US) 銷往中國的次高階 AI 晶片，不過美國也建立一套規則，對中銷量有一定上限。

根據美國政府的規定，H200 晶片在出口中國前，必須先由第三方測試實驗室審查其 AI 技術能力，且銷往中國的數量不得超過輝達對美國客戶銷售總量的 50%。

此外，輝達還必須證明美國境內有足夠的 H200 供應量，而中國客戶則需展現「充分的安全程序」，且不得將晶片用於軍事用途。

美國總統川普上個月宣布，將允許相關晶片的銷售，但條件是向美國政府支付 25% 的費用。此決定在美國政壇引發跨黨派的對中鷹派人士抨擊，他們擔憂這些晶片將大幅強化北京的軍事能力，並削弱美國在人工智慧 (AI) 領域的優勢。

這層疑慮曾促使拜登政府禁止先進 AI 晶片銷往中國。不過，白宮 AI 事務負責人薩克斯 (David Sacks) 主張，向中國出貨先進 AI 晶片，反而能抑制華為等中國競爭對手追趕輝達與超微 (AMD-US) 最先進晶片設計的腳步。

川普上個月宣布放行出口時曾表示，這些晶片將在「能持續確保國家安全強度的條件下」出口中國。儘管如此，外界仍質疑美國政府在實務上是否真的會對晶片出貨設下實質限制，甚至懷疑，北京是否會允許這些晶片在中國境內銷售。