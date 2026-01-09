鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-09 15:20

受輝達 (NVDA-US)H200 晶片有望銷往中國的樂觀預期提振，阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US) 周五 (9 日) 在香港股價大幅上漲，盤中漲幅達 4.8%，創下 11 月 24 日以來的最大漲幅。其他中國人工智慧公司快手科技和京東的股價，也分別上漲超過 4%。

隨美國總統川普決定放行輝達 H200 AI 晶片對中出口，中國科技巨頭阿里巴巴與字節跳動已展現強烈採購意願。此前報導指出，阿里巴巴已私下向輝達表達有意訂購超過 20 萬片 H200 晶片，以強化其 AI 基礎設施。

‌



法國私募銀行 Union Bancaire Privee 董事總經理 Vey-Sern Ling 表示，市場預期中國可能允許國內企業使用 H200 晶片，對阿里巴巴等公司來說無疑是利好消息，也提振了阿里巴巴的股價。

雖然 H200 被視為較舊世代的產品，但其模型訓練能力遠勝於中國本土晶片，且效能更是先前獲准出口之 H20 晶片的 6 倍，是目前中國企業能合法取得的最高效能晶片。

阿里巴巴一直是中國企業中在人工智慧相關業務領域投入最大的公司，而晶片供應的穩定有望提振其雲端運算業務，並有助於升級模型，與 OpenAI 等美國對手競爭。目前，中國監管機構已召集阿里巴巴、字節跳動及騰訊評估進口需求，官方決策預計近期公布。