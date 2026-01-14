「只」漲36%仍被看好 Wolfe點名輝達為最佳投資標的

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-14 09:30

據《Investing.com》，Wolfe Research 周二 (13 日) 在一份報告中，點名其 2026 年最看好的人工智慧 (AI) 股票，並認為這家晶片製造商的相對落後表現，反而為進一步漲勢留下空間。

Wolfe Research將輝達列為其最佳投資標的(圖：Shutterstock)

分析師 Chris Caso 表示，Wolfe 已將輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 納入其首選名單 Wolfe Alpha List，取代美光(Micron)(MU-US)，儘管「輝達在過去一年『僅』上漲 36%」，Wolfe 指出，這樣的漲幅其實落後於其他 AI 概念股。

‌



根據 Caso，輝達股價落後主要有三項因素：「Blackwell 架構推出時間較晚、外界對整體 AI 支出能否持續的疑慮，以及對市占可能被客製化 AI 解決方案侵蝕的擔憂。」

不過，Wolfe 認為，隨著輝達產品路線圖持續推進，這些疑慮正逐漸消退。

Wolfe 在報告中寫道，「Blackwell 現在已全面進入量產，Rubin 也正按計畫於 2026 下半年開始量產。」並補充指出，Rubin 在推論效能上「比 Blackwell 提升 5 倍」。

Wolfe 指出，輝達近期給出的展望顯示，2026 年營收相較市場共識，至少仍有 400 億美元的上行空間。Caso 也提到，若 H200 晶片恢復對中國出貨，將為營收帶來額外利多。

該機構同時強調，輝達的定價能力正在改善，並表示對於 Blackwell Ultra 與 Rubin 的定價「感到正向驚喜」，這被視為輝達具備「競爭護城河」的明確證據。

Wolfe 指出，目前競爭仍相當有限，認為「Google 的 TPU 是輝達主要的競爭對手」，而其他客製化平台在擴張速度上仍無法與輝達匹敵。