「只」漲36%仍被看好 Wolfe點名輝達為最佳投資標的
鉅亨網編譯陳又嘉
據《Investing.com》，Wolfe Research 周二 (13 日) 在一份報告中，點名其 2026 年最看好的人工智慧 (AI) 股票，並認為這家晶片製造商的相對落後表現，反而為進一步漲勢留下空間。
分析師 Chris Caso 表示，Wolfe 已將輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 納入其首選名單 Wolfe Alpha List，取代美光(Micron)(MU-US)，儘管「輝達在過去一年『僅』上漲 36%」，Wolfe 指出，這樣的漲幅其實落後於其他 AI 概念股。
根據 Caso，輝達股價落後主要有三項因素：「Blackwell 架構推出時間較晚、外界對整體 AI 支出能否持續的疑慮，以及對市占可能被客製化 AI 解決方案侵蝕的擔憂。」
不過，Wolfe 認為，隨著輝達產品路線圖持續推進，這些疑慮正逐漸消退。
Wolfe 在報告中寫道，「Blackwell 現在已全面進入量產，Rubin 也正按計畫於 2026 下半年開始量產。」並補充指出，Rubin 在推論效能上「比 Blackwell 提升 5 倍」。
Wolfe 指出，輝達近期給出的展望顯示，2026 年營收相較市場共識，至少仍有 400 億美元的上行空間。Caso 也提到，若 H200 晶片恢復對中國出貨，將為營收帶來額外利多。
該機構同時強調，輝達的定價能力正在改善，並表示對於 Blackwell Ultra 與 Rubin 的定價「感到正向驚喜」，這被視為輝達具備「競爭護城河」的明確證據。
Wolfe 指出，目前競爭仍相當有限，認為「Google 的 TPU 是輝達主要的競爭對手」，而其他客製化平台在擴張速度上仍無法與輝達匹敵。
儘管輝達股價表現強勁，Wolfe 仍認為其估值「在 2026 年預估每股盈餘 (EPS)23 倍本益比的水準下仍具吸引力」，明顯低於其五年平均水準。
- 美股強，台股更悍！主動選股力求超額報酬！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 輝達H200正式獲准出口 傳中國對採購設「特殊條件」
- 美國正式放行輝達H200出口 對中銷量有上限
- 2025年全球半導體營收大增逾兩成 排名大洗牌：輝達稱霸、英特爾衰退
- 美股還能再漲？摩根士丹利：這「三大」訊號顯示新一輪成長週期啟動
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇