鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-13 10:35

輝達 (NVDA-US) 一名發言人週二（13 日）向《路透》發表聲明表示，該公司並未要求客戶為 H200 人工智慧（AI）晶片支付全額預付款。

輝達澄清未要求H200全額預付款：絕不會要求客戶為尚未收到的產品付款。（圖：Shutterstock）

根據《路透》先前於 1 月 8 日的報導，輝達曾對中國客戶採取異常嚴格的交易條件，要求預付全款以購買其 AI 晶片。

對此，輝達回應指出，「我們絕不會要求客戶為尚未收到的產品付款」。

不過，知情人士透露，輝達過往對部分中國客戶的標準合約，確實曾包含預付款安排，但在某些情況下，客戶可僅支付訂金，而非一次付清全額。

該名人士進一步指出，由於中國監管機構是否會批准 H200 晶片出貨仍存在高度不確定性，輝達在 H200 相關交易條件的執行上顯得格外嚴格。

分析指出，若採取此類 H200 的付款結構，實際上可能將財務風險從輝達轉移至客戶身上。