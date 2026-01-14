鉅亨網編譯段智恆 2026-01-14 03:00

投行 Oppenheimer 近日將 Adobe 股票評等調降至「中立」，成為近期一連串降評行動中的最新一例。分析師普遍擔憂，面對 OpenAI 等新興 AI 業者推出的影像與影片生成工具，Adobe 未來營收成長恐持續承壓。此次降評後，Adobe 的分析師共識評等降至 3.91(滿分 5 分)，為 2013 年以來最低水準。

Oppenheimer 分析師 Brian Schwartz 指出，Adobe 正處於「AI 技術轉型下的艱困營運環境」，短期內恐面臨營收成長放緩甚至減速的風險。他點出多項市場疑慮，包括產品周期執行不穩定、競爭地位不如預期、投資人對軟體類股興趣降溫，以及年度營業利益率展望持續下修。

AI 競爭壓力升高 成長動能遭質疑

Adobe 的弱勢表現，逐漸成為市場眼中「AI 顛覆風險」的代表案例之一。近年來，軟體即服務 (SaaS) 類股整體承壓，投資人擔心 AI 導向公司提供的新型服務，將侵蝕既有軟體產品需求，進而壓抑長期成長空間。

今年 1 月以來，Adobe 已接連遭多家券商下調評等。BMO Capital Markets 上周將其評等調降至「與大盤同步」，直指創意軟體市場競爭態勢升溫，短期內「難以看到明確正向催化因素」。更早之前，Jefferies 也將 Adobe 評等下修至「持有」，並指出自 2023 會計年度以來，AI 帶來的貢獻尚未反映在營收表現上，從初步釋出的 2026 年財測來看，營收成長仍呈現放緩趨勢。

高盛 (GS-US) 分析師 Gabriela Borges 也於 1 月中旬重新將 Adobe 納入研究範圍，並給予「賣出」評等。她指出，儘管 Adobe 過去曾成功跨越多次技術轉型，但 AI 正在「民主化設計工具」，可能限制 dobe 核心的專業創作者客群擴張空間，這股結構性逆風恐將持續多年。

股價長期跑輸同業 市場信心受挫

在分析師轉趨保守之際，Adobe 股價表現亦明顯落後大盤。Adobe 股價周二盤中一度下跌 2.6%，今年以來截至周一已下跌 6.4%，延續 2024 與 2025 年連續兩年逾 20% 跌幅的走勢。自 2023 年底以來，Adobe 股價累計跌幅已超過 45%。

相較之下，追蹤軟體類股的 ETF 同期上漲近 30%，主要受惠於被視為 AI 受益者的微軟 (MSFT-US)、甲骨文 (ORCL-US) 與 Palantir(PLTR-US) 等公司表現強勁。那斯達克 100 指數同期漲幅更超過 50%，由「美股七雄」領漲，突顯市場資金明顯偏好具 AI 成長敘事的企業。