鉅亨網新聞中心 2026-01-14 05:40

據「財富中文網」，華爾街最具影響力的投資人之一的達里歐 (Ray Dailo) 近日發出警告稱，人工智慧 (AI) 的熱潮可能在 2026 年出現轉折。

美股 2025 年大幅上漲，標普 500 指數全年上漲 16%，連續三年大幅成長。科技股飆漲是這輪漲勢的主要推手，背後是投資人持續對人工智慧前景抱持樂觀情緒。但橋水基金創辦人達里歐警告稱，投資人應該在 2026 年做好準備：那些漲幅過高的股票可能面臨「現實考驗」。

達里歐在社交平台 X 上發布的一篇 2025 年回顧文章中寫道：「當前正處於泡沫早期階段的 AI 熱潮，對各行各業都產生了巨大影響。」

儘管 2025 年市場最終表現強勁，但這一年對投資人而言並非始終一帆風順。除了川普政府推行關稅措施所引發的市場波動外，股市對人工智慧領域的任何預警訊號都格外敏感。去年 8 月，OpenAI 執行長奧爾特曼親口承認 AI 可能存在泡沫，並表示投資者或許「對 AI 過度興奮」，隨後以科技股為主的那斯達克指數在一個上午就下跌了 1.4%。

圍繞著 AI 泡沫的擔憂，很大程度上集中在這項技術的落地應用速度。麻省理工學院去年發布的一項研究發現，在企業開展的生成式 AI 試點計畫中，多達 95% 的計畫迄今尚未獲利。達里歐在去年 11 月接受 CNBC 的採訪時，並未否認人工智慧可能帶來的變革性影響，但他強調，在企業真正掌握如何全面整合人工智慧之前，當前估值高企的明星科技股可能面臨一輪回調。

他在訪談中表示，目前人工智慧泡沫的狂熱程度，已經達到 1929 年股市崩盤或 2000 年網路泡沫破裂前夕的「約 80%」。

此外，達里歐也指出，聯準會貨幣政策的不確定性是 2026 年的重大風險之一。聯準會主席鮑爾的任期將於今年 5 月屆滿，美國總統川普已表態將任命一位「強烈支持大幅降息」的繼任者。達里歐寫道，聯準會在 2026 年最有可能採取的鴿派立場，可能會繼續推高股價，進一步吹大人 AI 泡沫。

達里歐也強調，2025 年美元的走弱行情也影響美股的實際表現。受降息和貿易政策不確定性影響，美元下跌 10%，創下近年來最差表現之一。他指出，美元疲軟可能掩蓋市場的深層隱患：當本國貨幣貶值時，會讓以該貨幣計價的資產看似上漲。換句話說，從弱勢貨幣的視角來審視投資回報，會讓它們顯得比實際情況更強勁。”

達里歐稱，從這個角度來看，歐洲、中國、英國和日本等多個海外股市的表現都跑贏了美國。新興市場去年的報酬率特別突出，MSCI 基準指數上漲 33%，是標普 500 指數報酬率的兩倍。達里歐進一步表示，這反映全球資本格局正在轉變，資金不再單向湧向美國。