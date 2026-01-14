鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-14 06:00

2026 年初，各大車廠陸續公佈 2025 年度銷售數據，傳統豪車三巨頭 BBA(賓士、寶馬、奧迪) 在中國市場的表現集體亮紅燈。數據顯示，賓士在中國的交付量年減 19%，拖累其全球銷量降至 180 萬輛；BMW 全球銷量微增 0.5%，但中國市場去年末季降幅進一步擴大至 15.9%；一汽奧迪和上汽奧迪全年銷量 61.7 萬輛，年減 5.6%。

中國汽車流通協會專家李顏偉指出，不僅是 BBA，成交均價超過 30 萬元 (人民幣，下同) 的高階新車市場整體也在萎縮，但與此同時，蔚來、理想、問界等新勢力品牌持續推出高價車型，不斷蠶食 BBA 的傳統領域。

‌



在細分市場中，賓士 E 級、BMW5 係等轎車銷量均出現兩位數下滑，BMWX3、AudiQ5L 等 SUV 主力車款也面臨問界 M9、理想 L8 等國產新能源車的直接衝擊。

根據中國乘聯會數據，去年前 11 月 30 萬元以上品牌累計銷售量 209 萬輛，年減率 10%。雖然賓士仍以 33.9 萬輛的成績位居該細分市場榜首，但身後已出現問界、理想等中國品牌的身影，顯示競爭格局正在發生深刻變化。

業界人士分析，BBA 銷量集體下滑是多重因素疊加的結果。首先，電動轉型節奏明顯落後於中國本土品牌。以賓士為例，其 MB.EA 純電平台雖採用 800V 高壓架構，但尚未跟進中國主流的中央超算 + 區域控制架構。此外，MB.OS 作業系統曾出現 OTA 故障，影響使用者體驗。BMW 和奧迪在智慧座艙、高階智駕等領域也難以與中國品牌拉開差距。

根據麥肯錫《2025 年中國汽車消費者洞察報告》，德系豪華品牌在電​​動車市場的溢價接受度急降，50% 消費者拒絕為跨國品牌電動車支付額外費用。

當中國品牌在智慧化方面展現出更優表現時，BBA 依賴品牌累積形成的溢價優勢逐漸弱化。

銷量下滑也引發連鎖反應，導致經銷商通路危機。自去年下半年起，杭州、東莞等多地接連出現 BBA 經銷商關店、經營者失聯的情況，數千名車主的購車定金與保養套餐款項無法追回，進一步損害了品牌形象。

面對嚴峻情勢，BBA 紛紛將 2026 年視為轉型關鍵年，推出電動化與本土化並行的策略。賓士擬以 MB.EA 純電平台與 MMA 模組化架構為核心，涵蓋各細分市場，同時上海研發中心將專注於優化 MB.OS 系統，解決先前的技術問題。

BMW 則押注 Neue Klasse 純電專屬架構，整合 800V 高壓架構、第六代 eDrive 電驅系統等核心技術，能源效率提升 30%。首款以本平台為基礎的國產新一代 iX3 長軸距版將於今夏交付，不僅加長軸距提升空間舒適度，也接觸華為鴻蒙生態，配備 15.6 吋異形曲面螢幕與 3D HUD。BMW 中國團隊將主導數位體驗研發，並計畫縮減低效燃油車產能，全面向電動化傾斜。

奧迪則採取「技術合作 + 本土化通路」策略，與華為深度合作，Q6L e-tron 搭載華為智駕系統，A5L 燃油車首次引進華為 ADS 2.0。上汽奧迪 A5L Sportback 以 23.59 萬元的預售價格打破價格障礙。在通路方面，奧迪與一汽奧迪、中升控股合作新建 10 家輕量化網點，新通路訂單量已提升 40%。