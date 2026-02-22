鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-22 11:20

2026 年 1 月，中國新能源汽車市場迎來歷史性轉折，小米 (01810-HK) 汽車憑藉首款 SUV 車型 YU7 以 3.79 萬輛的銷量成績，超越特斯拉 Model Y 的 1.71 萬輛及華為問界的 3.88 萬輛，首次躍居全車款銷量冠軍。

中國《快科技》報導，小米這一突破不僅標誌著中國車廠首次在單月市場份額上壓制特斯拉，更創下全球新能源車廠交付速度新紀錄。自 2024 年 4 月首款車型交付以來，小米僅用 9 個月便突破 60 萬台累計交付量，創下行業最快紀錄。

‌



市場數據顯示，今年元月新能源乘用車總銷量 56.3 萬輛，年減 20%，但小米 YU7 銷量月增 12%，在人民幣 20 萬元以上市場段超越特斯拉，創造該價位新能源汽車交付新標杆，交付速度達到初代 SU7 車型的 2.3 倍，從上市初期的月銷量不足 5000 台，快速攀升至現階段穩定月交付 3.7 萬台，產能爬坡效率引發業界關注。

值得注意的是，儘管新能源汽車整體滲透率從 57.4% 下滑至 36.3%，但小米在純電 SUV 市佔率卻從 8.7% 提升至 15.2%，顯示出明顯的市場擠出效應。

這場逆襲背後是多重戰略的疊加效應。產品層面，YU7 通過 5 公尺級車身空間、800km 續航里程和四驅版 3.9 秒零百加速性能，精準切入家庭用戶痛點，其流金粉配色的女性用戶轉化率達 42%，創造車型色系選擇的行業新標杆。

生態層面，35%-40% 的購車者來自小米手機用戶，通過澎湃 OS 實現車機與智能家居的無縫銜接，形成「人 - 車 - 家」循環體驗，這一數據較傳統車廠高出近 3 倍。

供應鏈方面，北京亦莊工廠自動化率達 91%，關鍵工序的一體化壓鑄技術使後地板零件從 72 個減至 1 個，單車成本降低 23%，支撐起人民幣 25.35 萬元起跳的「高配低價」策略。

面對市場質疑，雷軍在致謝聲明中強調：「交付量反映的是市場對價值的認可，而非簡單的數字遊戲。」

分析人士指出，小米的「現車購選」模式 (含展車、庫存車及準新車) 有效緩解交付焦慮，配合金融政策將實際購車門檻下探至人民幣 22 萬元區間，這在車市傳統淡季發揮出顯著撬動作用。

與此同時，初代 SU7 停產後仍提供 10 年以上維修服務的承諾，則為品牌口碑築起防護網。

產業格局正隨之重塑。今年元月車廠銷量前三強中，比亞迪以 7.72 萬輛保持領先，小米 3.91 萬輛與問界 3.88 萬輛的差距縮至 300 台，預示著人民幣 20 萬元級別以上市場的激烈角逐將持續升級。

值得關注的是，特斯拉 Model Y 在 1 月僅交付 1.71 萬輛，較去年同期下滑 43%，其「儘管對比」的自信宣言在現實面前顯得尷尬。