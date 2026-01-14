鉅亨網編輯林羿君 2026-01-14 09:54

全球頂尖投資機構凱雷集團（Carlyle Group Inc.）表示，日本公債殖利率上升、日元走弱的共存現象，顯示日本經濟正逐步擺脫長達數十年的通縮狀態，這是一項正面訊號，並非部分批評者所認為的隱憂。

凱雷全球研究與投資策略主管 Jason Thomas 及其團隊在 13 日發布的年度展望中指出，日本政策制定者在逐步升息的同時，也成功維持日元匯率的相對穩定。他補充說，日元匯率展現出的競爭力，將實質性地提振日本本土企業的獲利表現。

針對近期市場波動，Thomas 表示：「對一個終於走出通縮低潮、結束長期復原期的經濟體而言，利率正常化並沒有什麼值得警惕的地方。不要誤讀市場訊號。」

市場揣首相高市早苗可能提前解散國會舉行大選，以鞏固其偏向刺激經濟的施政授權。受此影響，日本市場週二 (13 日) 呈現「股升、匯貶、債市殖利率走高」的格局。

日元兌美元匯率週二一度跌至約 159 日元水準，創下自 2024 年 7 月以來新低。與此同時，日本 10 年期公債殖利率上揚約 7 個基點，來到約 2.16%，為 1990 年代末以來最高水準。去年該天期殖利率累計上升達 100 個基點。

日本央行政策官員於 2025 年走上與主要央行不同的路徑，持續推動貨幣政策正常化。日本央行去年已兩度調升借貸成本。根據彭博彙編的數據，交易員預期至 2026 年底前，仍將累計升息約 50 個基點。

Thomas 在受訪時表示：「你可以批評升息步伐如冰河般緩慢，但在經歷 20 年的通縮之後，給予一些寬容是合理的，這種謹慎態度可以理解。」

此外，高市於去年 10 月當選後，日本的公共支出規模也受到特別關注。其政府計畫在 4 月開始的新會計年度推出創紀錄的初始預算，金額約為 122.3 兆日元（按目前匯率約合 7750 億美元）。

至於日本的公共債務，長期以來被視為主要經濟體中最高水準之一，Thomas 與其團隊則認為，單純進行國與國之間的比較恐有失偏頗。

凱雷引用的一項 2025 年聖路易聯邦準備銀行研究指出，若將日本政府的投資組合納入公共資產負債表評估，特別是財政投融資計畫（Fiscal Investment and Loan Program），日本的淨負債水準約接近 GDP 的 80%，明顯低於美國。